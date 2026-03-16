『月曜から夜ふかし』TVerアワードで受賞 プロデューサーが喜び「今後も村上さんマツコさんと一緒に…」
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、「TVerアワード2025 10周年記念賞」を発表。10周年記念優秀賞には『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）が輝いた。
【番組カット】過酷…ダイエットに励むフェフ姉さん
「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で、2021年3月に設立。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に、年間を通じた総再生数を基準として各部門の番組を表彰し、毎年3月に発表している。
「TVerアワード2025」のドラマ大賞『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞『名探偵コナン』など17番組が受賞したが、さらに今年度は、2025年10月26日にTVerがサービス開始10周年を迎えたことを記念して、「TVer10周年記念賞」を新設した。
『月曜から夜ふかし』は10周年を迎えたTVerにおいて、極めて高い再生数を記録。受賞を記念し、2025年に放送配信された5エピソードを期間限定で配信する。
受賞にあたって、同局プロデューサーの沢田健介氏は「素敵な賞をありがとうございます！今回の受賞に際して、視聴者の皆様から『夜ふかし』へ温かいメッセージをいただきました。「番組を見て、人生が楽しいものだと思えた」「世の中には個性的な人がたくさんいて、そんな人達も同じ毎日を生きているんだと思うと、なんだか自分のささやかな人生も少し輝いて見えるような気がした」。今後も村上さんマツコさんと一緒に、『夜ふかし』らしさ全開で番組を作ってまいりますので、お時間ある時は、是非ご覧ください。そして、『夜ふかし』スタッフが街でインタビューのお声がけをさせていただいた際には、温かくご協力いただけると嬉しいです」とのコメントを寄せている。
【TVerアワード2025 10周年記念大賞】受賞番組
10周年記念大賞 『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）
10周年記念優秀賞 『アメトーーク！』（テレビ朝日）
10周年記念優秀賞 『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）
【ローカルバラエティ賞】
北海道・東北部門 『ジンギス談！』（北海道放送）
関東部門 『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）
中部部門 『オモウマい店』（中京テレビ）
関西部門 『笑い飯西田のてくてく大喜利』（奈良テレビ）
中国・四国部門 『かまいたちの掟』（TSKさんいん中央テレビ）
九州・沖縄部門 『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）
BS番組部門 『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）
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「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で、2021年3月に設立。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に、年間を通じた総再生数を基準として各部門の番組を表彰し、毎年3月に発表している。
『月曜から夜ふかし』は10周年を迎えたTVerにおいて、極めて高い再生数を記録。受賞を記念し、2025年に放送配信された5エピソードを期間限定で配信する。
受賞にあたって、同局プロデューサーの沢田健介氏は「素敵な賞をありがとうございます！今回の受賞に際して、視聴者の皆様から『夜ふかし』へ温かいメッセージをいただきました。「番組を見て、人生が楽しいものだと思えた」「世の中には個性的な人がたくさんいて、そんな人達も同じ毎日を生きているんだと思うと、なんだか自分のささやかな人生も少し輝いて見えるような気がした」。今後も村上さんマツコさんと一緒に、『夜ふかし』らしさ全開で番組を作ってまいりますので、お時間ある時は、是非ご覧ください。そして、『夜ふかし』スタッフが街でインタビューのお声がけをさせていただいた際には、温かくご協力いただけると嬉しいです」とのコメントを寄せている。
【TVerアワード2025 10周年記念大賞】受賞番組
10周年記念大賞 『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）
10周年記念優秀賞 『アメトーーク！』（テレビ朝日）
10周年記念優秀賞 『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）
【ローカルバラエティ賞】
北海道・東北部門 『ジンギス談！』（北海道放送）
関東部門 『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）
中部部門 『オモウマい店』（中京テレビ）
関西部門 『笑い飯西田のてくてく大喜利』（奈良テレビ）
中国・四国部門 『かまいたちの掟』（TSKさんいん中央テレビ）
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