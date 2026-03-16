インフルエンサーの希空さんは3月15日、自身のInstagramを更新。TGCでの親子初共演を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：希空さん公式Instagramより）

写真拡大

インフルエンサーの希空さんは3月15日、自身のInstagramを更新。TGCでの親子ショットを披露しました。

【写真】希空、辻希美＆杉浦太陽とTGC親子初共演！

「一生忘れない思い出になりました。笑」

希空さんは「マイナビ TGC 2026 S/S‎ ありがとうございました！！ 親子での初出演をさせて頂きました とっても楽しくて一生忘れない思い出になりました。笑」とつづり、4枚の写真を投稿。ピンクのミニ丈スカートに白いニーハイソックス姿の希空さん、ピンクのロングドレス姿の母でタレントの辻希美さん、父で俳優の杉浦太陽さんとの親子ショットを披露しています。

希空さんは「ちょうど一年前、初めてTGCのステージに立たせて頂き、1年越しに同じ会場で3人でステージに立てたことが本当に幸せです。関係者の皆様、会場に来てくださった方、配信を見てくださった方ありがとうございました」と続けました。

この投稿には、執筆時点の16日現在で5万2000件を超える「いいね！」が寄せられています。

親子3人で新CMキャラクターに就任！

14日に東京・国立代々木競技場第1体育館で開催されたファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション（TGC） 2026 SPRING／SUMMER」に出演した希空さん。辻さん、杉浦さんはシークレットゲストとして登場し、親子3人でスマホ決済サービス「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任したことが発表されました。親子3人で共演する新CMは4月10日から放送予定で、希空さんも今回の投稿で「4/10のイオンペイのCM解禁も楽しみにしててね」とコメントしています。(文:福島 ゆき)