希空、辻希美＆杉浦太陽とTGC親子初共演でミニ丈ピンクコーデを披露！ 「一生忘れない思い出になりました」
インフルエンサーの希空さんは3月15日、自身のInstagramを更新。TGCでの親子ショットを披露しました。
【写真】希空、辻希美＆杉浦太陽とTGC親子初共演！
希空さんは「ちょうど一年前、初めてTGCのステージに立たせて頂き、1年越しに同じ会場で3人でステージに立てたことが本当に幸せです。関係者の皆様、会場に来てくださった方、配信を見てくださった方ありがとうございました」と続けました。
この投稿には、執筆時点の16日現在で5万2000件を超える「いいね！」が寄せられています。
【写真】希空、辻希美＆杉浦太陽とTGC親子初共演！
「一生忘れない思い出になりました。笑」希空さんは「マイナビ TGC 2026 S/S ありがとうございました！！ 親子での初出演をさせて頂きました とっても楽しくて一生忘れない思い出になりました。笑」とつづり、4枚の写真を投稿。ピンクのミニ丈スカートに白いニーハイソックス姿の希空さん、ピンクのロングドレス姿の母でタレントの辻希美さん、父で俳優の杉浦太陽さんとの親子ショットを披露しています。
この投稿には、執筆時点の16日現在で5万2000件を超える「いいね！」が寄せられています。