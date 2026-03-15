今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された朝から元気よく駆け回っていた黒猫ちゃんの様子。その際、とっても可愛い「やんのかポーズ」も見せてくれたそうです。投稿はXにて、56.1万回以上表示。4.4万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：『Tシャツにしたい』朝から元気に走り回っていた『黒猫』を撮影した結果…「躍動感が最高」「すばらしい」】

最高にカワイイやんのか写真が撮れてしまった

今回、Xに投稿したのは「こぐま」さん。登場したのは、黒猫のこぐまちゃんです。

投稿されたのは、やんのかポーズを披露していたこぐまちゃんの姿。やんのかポーズとは、猫が背中を丸めて体を大きく見せ、横向きに構える仕草のことです。どうやら、こぐまちゃんは朝から部屋を駆け回っておりテンションが高まっていた模様。やんのかポーズからも「俊敏さ」が伝わってきます。

こぐまちゃんのやんのかポーズの瞬間を目撃した投稿主さんは思わず「最高に可愛い」「Tシャツにしたい！」と思われたのだとか。たしかに、Tシャツにしたらかなりいい仕上がりになりそうですね。

元気いっぱいこぐまちゃんにX民もほっこり

朝から可愛いやんのかポーズを披露してくれた、こぐまちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「猫の俊敏さが写真からも伝わってくる」「素晴らしい」「ポージングもさることながら目線が最高です」「なんというベストショット…」「ほんとだぁ～良い仕上がりになりそ」などの声が多く寄せられていました。

こぐまちゃんの可愛さは、多くの方に届いたようですね。

Xアカウント「こぐま」では、黒猫のこぐまちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。黒猫好きにはたまらない投稿ばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「こぐま」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。