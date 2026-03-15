【年商360億への挑戦】ヒカルが掲げる「1日1億円」という異次元すぎる目標【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

【ヒカルさんの“仕事力”がスゴイ！】「１日１億円」という異次元の目標を持っている

過去の自分を超えることが目標

僕がヒカルさんと仲良くなって一緒にいる時間が増えてから半年ほどですが、少なくとも2週間に1回は億単位の売上げが出たという話を聞いています。これは本当にすごいことで、一生かかって億の利益が出ないということは当たり前にある話です。令和の虎に出演している社長でも、利益数千万ぐらいの方もいるはずで、年収が億を超えるのは本当にすごいことなのです。

ところが、ヒカルさんは、「◯◯が何億売れた」「□□が億の利益」という話が当たり前で、こんなことは普通ありえません。それが本当にすごいことだとヒカルさんに話すと、驚くことに「これからの目標は、毎日1億円の売上。それを当たり前にしていかないとダメだ」「過去の自分を超えていこうと思ったら、それを当たり前にしていかないとダメだ」と。もう目指しているところが、世間の常識とはかけ離れているのです。

ヒカルさんのなかでは、YouYTubeで100万再生とるのと同じ感覚で、毎日1億円、月に30億円、１年で360億円売上げたいということなので、180日連続で100万再生をとったヒカルさんであれば、このすごすぎる目標も、そう遠くない未来に実現してしまうだろうと思っています。

自分の１日の価値は１億と考える

現状

・月に2～3回は1日1億円の売り上げがある

・月に1回は1日1億円の利益がある

目標

・毎日1億円の売上げがある

・毎月30億円の売上げがある

・毎年360億円の売上げがある



最低でもこのレベルになりたい

ヒカルさんの次の一手

YouTubeで100万再生されるのと同じくらいの感覚で毎日1億円の売上げを出せるようになりたい

最低でも1日１億円年間売上360億円までいかないとダメ

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘