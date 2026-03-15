「韓国と変わらない屈辱」隣国メディアも侍8強敗退は「衝撃」　アジア勢全滅…「大谷が投げていたらどうだったのか」【WBC】

大谷翔平の初回先頭打者本塁打も勝利につながらなかった(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5-8で敗戦。大会連覇を狙った前回王者が、ベスト4進出を逃す結果となった。この敗退を、韓国メディアも大きく取り上げている。

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『スポーツ朝鮮』は「韓国と変わらない屈辱…8強敗退、2026年WBCアジア勢全滅」と題した記事を掲載。日本の敗北を、同じく準々決勝で姿を消した韓国と重ね合わせる形で報じた。

同メディアは今大会の結果について「韓国と日本は結局、大きく変わらなかった。両チームとも準々決勝で敗退し、4強に残ったアジアの国はなくなった」と伝えた。

試合展開についても詳しく触れ、序盤に先制を許した日本が一度は逆転に成功。しかし、ベネズエラ打線の長打力に屈したと分析。「日本は5-2とリードしたが、ホームラン攻勢に崩れ、最終的に5-8で敗れた」と振り返った。