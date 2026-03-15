【R-1グランプリ】さすらいラビー中田、決勝前に抱負 “師匠”ウエストランド井口の敵討ちへ
史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』決勝戦が、カンテレ・フジテレビ系で21日午後6時30分から生放送される。さすらいラビー・中田和伸のコメントが到着した。
【個別ショット】『R-1グランプリ2026』見事に決勝進出を決めた芸人たち
今大会は、過去最多6171人がエントリー。決勝には、しんや、今井らいぱち、渡辺、初瀬、さすらいラビー・中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）が進む。
■さすらいラビー・中田 一問一答
――決勝進出が決まった瞬間を振り返ってみていかがですか？
びっくりが100パーセントでした。コンビでやっているときは、賞レースでも人生を賭けている感じや、「ここで負けたらどうなっちゃうんだろう」とメンタル的に追い込まれるところがあったんですけど、『R-1』はいい意味で気楽にできて、当たって砕けろという感じなんです。だから、ファイナリストとして名前を呼ばれて頭が真っ白になりました。喜びを実感するにも時間がかかりましたし。あと、周りの目も怖くなってきました。「こいつ、何で決勝に行ってんだよ」と思われていたらどうしようって。
――ファイナリスト9人を見ていかがですか？
全体的にバラエティー豊かで、おもしろそうな大会ですよね。自分がそこに入れているのが光栄です。テレビショーとしてワクワクします。ただ、僕はトンツカタン お抹茶さんのピンネタの大ファンなので、もし自分がウケても、お抹茶さんがスベったらその日はうれしくないです（笑）。お抹茶さんが輝いて、ついでに僕もいいネタができるのが一番。あと、決勝記者会見の裏で真輝志くんと「同期だね」という話をしていて、これは『R-1』がつないでくれた縁。あのとき「真輝志くんと仲良くなりたくて」と言うと、「ほんまに？ありがとう！」とLINEの交換をしてもらえたんですけど、お互いに人見知りなので打ち解けられなかったんです。決勝で一緒に戦って、絆（きずな）を作りたいです。
――“これだけはファイナリストの誰にも負けない！”と誇れる強みはありますか？
よくも悪くも僕が一番気負っていないところです。ここまでこれてラッキーという感じで上がってきたんで。だからこそ、のびのびとパフォーマンスができる気がします。ギラギラしてもいいことはないですから。
――さすらいラビー 中田さんにとっての『R-1グランプリ』とは？
自分という人間一人がテストされる舞台です。すべての立ち居振る舞い、考えていること、おもしろいこと、たたずまい、声。自分から発せられる全部がネタを通して、総合的にジャッジされる舞台だと思います。あと、僕の師匠であるウエストランドの井口（浩之）さんの敵討ちみたいな気持ちもあります。井口さんご本人は2025年の『R-1』で「大爆笑をとったのに負けた」とおっしゃっていて、「誰が出るか、こんな大会」という名言まで残されましたよね（笑）。今回、僕が準決勝に残ったとき、井口さんに「去年の井口さんのところまでは来ました」と伝えると「全然一緒じゃねえわ！」と言われて、決勝に進んだときもファイナリスト発表から数分後にLINEで「調子に乗るなよ、とにかく地に足つけろ」って。全部、井口さんなりの愛情なんですけど、でも決勝で良い結果を残しても僕を褒めることは0パーセント。何かにこじつけて叱られるんで。ただ、負けて叱られるくらいなら、優勝して調子に乗って叱られたいです。
【個別ショット】『R-1グランプリ2026』見事に決勝進出を決めた芸人たち
今大会は、過去最多6171人がエントリー。決勝には、しんや、今井らいぱち、渡辺、初瀬、さすらいラビー・中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）が進む。
――決勝進出が決まった瞬間を振り返ってみていかがですか？
びっくりが100パーセントでした。コンビでやっているときは、賞レースでも人生を賭けている感じや、「ここで負けたらどうなっちゃうんだろう」とメンタル的に追い込まれるところがあったんですけど、『R-1』はいい意味で気楽にできて、当たって砕けろという感じなんです。だから、ファイナリストとして名前を呼ばれて頭が真っ白になりました。喜びを実感するにも時間がかかりましたし。あと、周りの目も怖くなってきました。「こいつ、何で決勝に行ってんだよ」と思われていたらどうしようって。
――ファイナリスト9人を見ていかがですか？
全体的にバラエティー豊かで、おもしろそうな大会ですよね。自分がそこに入れているのが光栄です。テレビショーとしてワクワクします。ただ、僕はトンツカタン お抹茶さんのピンネタの大ファンなので、もし自分がウケても、お抹茶さんがスベったらその日はうれしくないです（笑）。お抹茶さんが輝いて、ついでに僕もいいネタができるのが一番。あと、決勝記者会見の裏で真輝志くんと「同期だね」という話をしていて、これは『R-1』がつないでくれた縁。あのとき「真輝志くんと仲良くなりたくて」と言うと、「ほんまに？ありがとう！」とLINEの交換をしてもらえたんですけど、お互いに人見知りなので打ち解けられなかったんです。決勝で一緒に戦って、絆（きずな）を作りたいです。
――“これだけはファイナリストの誰にも負けない！”と誇れる強みはありますか？
よくも悪くも僕が一番気負っていないところです。ここまでこれてラッキーという感じで上がってきたんで。だからこそ、のびのびとパフォーマンスができる気がします。ギラギラしてもいいことはないですから。
――さすらいラビー 中田さんにとっての『R-1グランプリ』とは？
自分という人間一人がテストされる舞台です。すべての立ち居振る舞い、考えていること、おもしろいこと、たたずまい、声。自分から発せられる全部がネタを通して、総合的にジャッジされる舞台だと思います。あと、僕の師匠であるウエストランドの井口（浩之）さんの敵討ちみたいな気持ちもあります。井口さんご本人は2025年の『R-1』で「大爆笑をとったのに負けた」とおっしゃっていて、「誰が出るか、こんな大会」という名言まで残されましたよね（笑）。今回、僕が準決勝に残ったとき、井口さんに「去年の井口さんのところまでは来ました」と伝えると「全然一緒じゃねえわ！」と言われて、決勝に進んだときもファイナリスト発表から数分後にLINEで「調子に乗るなよ、とにかく地に足つけろ」って。全部、井口さんなりの愛情なんですけど、でも決勝で良い結果を残しても僕を褒めることは0パーセント。何かにこじつけて叱られるんで。ただ、負けて叱られるくらいなら、優勝して調子に乗って叱られたいです。