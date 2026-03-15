13万円で「iPhone17」を一括購入！→友人は「2年返却なら5万円なのに」と言いますが、手数料などで“割高”になりませんか？「残価が免除される」仕組みとは

iPhone17を一括購入するなら公式ストアが安い

iPhone17は、Apple公式ストアでは12万9800円から販売されています。キャリアでもiPhone17を一括購入することはできますが、大手キャリアでiPhone17を一括購入すると15万円以上かかるため、iPhone17を一括購入するならApple公式ストアが一番安価と言えるでしょう。

iPhoneは一括購入だけでなく、分割払いをすることもできます。Apple公式ストアでは3605円で36回払いをおこなうこともできますし、各キャリアを通してIPhoneを購入した場合も分割払いが可能です。また、公式ストアでは以前使用していたiPhoneを下取りに出せば、新たな機種の購入を割引してもらうこともできます。



端末を返却すると残債が免除される分割払いとは？

各キャリアでは、iPhoneを半額程度の残価を設定し、残りの金額で分割払いした後に途中で端末を返却することで残りの支払いが免除となるプログラムを設置しています。例えば、キャリアで15万2900円のiPhone17 256GBをこのプログラムを適用させて購入した場合、端末にかかる月々の支払いは2194円です。

23ヶ月目に端末を返却した場合、残価の10万2432円の支払いは免除されますので、約5万円でiPhone17を持てることになります。Apple公式サイトでの一括購入が約13万円と考えると、8万円もお得です。

もちろん一括購入した後に端末を売却すれば、分割払いよりも結果的に安くなったり、分割払いと変わらない価格になったりすることもありますが、売却する手間が省けることはキャリアで分割払いするメリットでしょう。

さらに、キャンペーンなどによって各キャリアでは型落ちのiPhoneは、分割払いで1回目～23回目まで月1円など安く購入できることがあります。2年に1度端末を返却するので同じiPhoneを何年も持ちたい人には向いていませんが、とにかく安くiPhoneを持ちたい人にはおすすめです。



キャリアの分割払い＆端末返却にはデメリットもある

キャリアの分割払いは、2年後に端末の返却が前提となっているため、キャリアから端末をレンタルしている状態に近いといえます。そのため、紛失してしまうと残価を支払って精算する必要があり、Apple公式ストアで一括購入するよりも割高になるので注意が必要です。

キャリアによっては、分割払いで端末返却を利用する際は、次回も同じキャリアで端末購入をしないと2万2000円の特典利用料がかかるなど、制限がある場合もありますので、契約時に内容をよく確認しておくことがポイントです。

また、返却時にiPhoneの状態によっては2万2000円の故障時利用料がかかってしまうので、端末の扱いには注意しましょう。



分割払いで端末を返却したほうがiPhoneは安く持てるがデメリットもある

iPhone17を一括購入した場合とキャリアで分割払いを契約して端末を返却する場合を比べると、分割払いで端末返却のほうが8万円ほど安くなることが分かりました。

キャンペーンなどを利用すれば月1円などかなり安くiPhoneを持つことができるので、一括購入よりもお得になります。しかし、キャリアの分割払いで残価の免除を受けるには、2年などの短期間でiPhoneの返却が必要となるため、同じiPhoneを長く持ちたい人には不向きと言えるでしょう。

キャリアの分割払いは、2年後に端末の返却が前提であり、キャリアから端末をレンタルしている状態に近いといえます。そのため、端末を紛失してしまった場合は割高になったり、返却時に端末が故障していると故障時利用料がかかったりするので、iPhoneの扱いには注意が必要です。



出典

Apple iPhone17を購入

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー