¾åÅÄÅí»Ò¤Ï11Ç¯´Ö¡¡Ã»¤¯»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¡¢¥Û¡¼¥¹ÁÇ¿¶¤ê¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÏÓ¤ÎÎÏ¤ß¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¡Ú»Í¤Î¸Þ¤Î¸À¤ï¤º¿¶¤êÝæ¤ì¡Û
2024Ç¯¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¾åÅÄÅí»Ò¤äº£Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Æ£ËÜ°¦ºÚ¡¢ÀéÅÄË¨²Ö¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àÄÔÂ¼¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¥×¥í¥³¡¼¥Á¤ÎÄÔÂ¼ÌÀ»Ö»á¡£º£²ó¤Ï2024Ç¯¤Ë¥Ä¥¢¡¼Å±Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾åÅÄÅí»Ò¤È¤ÎÎý½¬ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛÏÓ¤Ï½À¤é¤«¤¯»È¤Ã¤Æ²¼È¾¿È¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤¹¡¡¾åÅÄÅí»Ò¤ÎÁ´À¹»þ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¾åÅÄÅí»Ò¥×¥í¤¬2024Ç¯¤Ë¥Ä¥¢¡¼Å±Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤«¤é¾åÅÄ¥×¥í¤ÎÀìÂ°¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ11Ç¯¡£¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¾åÅÄ¥×¥í¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤¤¤í¤ó¤ÊÎý½¬¤ä¥É¥ê¥ë¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¾åÅÄ¥×¥í¤È²á¤´¤·¤¿11Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢¾å¤Ë¸úÎ¨Åª¤ËÅÁ¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÏÓ¤Î¿¶¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¡ÊHS¡Ë¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò¸ì¤ë¤È¤¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤Îý½¬É÷·Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÈÕÇ¯¥ª¥Õ¤Î¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢¾åÅÄ¥×¥í¤â¼ã¼ê¤È°ì½ï¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¤òÄÉ¤Ã¤Æ¼ã¼êÁª¼ê¤ËÃÙ¤ì¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿Èà½÷¡£¾åÅÄ¥×¥í¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤âÌµÍý¤«¤é¤ÌÏÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¾å¤êºä¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡¢¤½¤Îº¹¤Ï½Ì¤Þ¤ê¡¢Ä¹¤¤ºä¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ´¤µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¶¯¤¤²¼È¾¿È¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤êÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢¥Ü¥¯¤¿¤Á¥³¡¼¥Á¤Î»Å»ö¤ÏÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¡¢Áª¼ê¤¬´¶¤¸¤ë°ãÏÂ´¶¤ò¤É¤¦¼è¤ê½ü¤¯¤«¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾åÅÄ¥×¥í¤Î¾ì¹ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸»¤Ç¤â¤¢¤ë²¼È¾¿È¤«¤é¥¹¥¤¥ó¥°¤òÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÇØÌÌÂ¦¤Ç¥Ü¥¯¤¬Î¾Â¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÂÇ¤¿¤»¤¿¤ê¡¢1ËÜ»õ¤Î²¼ÂÌ¤òÍú¤«¤»¤Æ¿¶¤é¤»¤¿¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¿¶¤é¤»¤¿¤ê¡¢¾õ¶·¤äÉÔÄ´¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï²¼È¾¿È¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿Îý½¬¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔÄ´¤Î¤È¤¡¢¾åÅÄ¥×¥í¤¬¤è¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢²¼È¾¿È¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¼êÀè¤Ç¿¶¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÏÓ¤ä¼ê¤Î¿¶¤ê¤Ï¡¢ÂÎ¤Î²óÅ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¼ê¤ò¿¶¤ëÆ°¤¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê²¼È¾¿È¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¼È¾¿È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Á°·¹³Ñ¤È¼´¤¬Êø¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òËÉ»ß¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÃ»¤¯»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤¿¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤Î¥·¥ã¥Õ¥ÈÂ¦¤ò°®¤é¤»¤ÆÂÇ¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£Á°·¹³Ñ¤òÊÑ¤¨¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¶á¤¯¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢²¼È¾¿È¤¬¥É¥Ã¥·¥ê¤È¤·¤¿´¶³Ð¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ã»¤¯»ý¤Ä¤ÈÈôµ÷Î¥¤¬Íî¤Á¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Îã¤¨¤Ð8ÈÖ¤Ê¤é140¥ä¡¼¥É¤È¡¢Ä¹¤¯»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Îµ÷Î¥¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸µ÷Î¥¤òÂÇ¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸µ÷Î¥¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Èô¤Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐÎÏ¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã»¤¯»ý¤Ã¤Æ¤â²¼È¾¿È¤¬¥É¥Ã¥·¥ê¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸µ÷Î¥¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê²¼È¾¿È¤«¤éÅÁ¤¨¤ëÁ´ÂÎ½Å¡¦Á´½Å¿´¤ò¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾è¤»¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¥ß¡¼¥ÈÎ¨¤âÊý¸þÀ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢»î¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤¬¾åÅÄ¥×¥í¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÎý½¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ»×¤¤½Ð¤ÎÎý½¬¤Ç¤¹¡£Èôµ÷Î¥¤¬¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤·¤Æ¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç¡¢¾åÅÄ¥×¥í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈôµ÷Î¥¤Ï¡¢¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¥¯¤¬ÀìÇ¤¥³¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¾åÅÄ¥×¥í¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï230¥ä¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬2024Ç¯¤Ï245¥ä¡¼¥É¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥®¥¢¤Î¿Ê²½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ü¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¾åÅÄ¥×¥í¤ÈÆ±¤¸HS43m/s¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾åÅÄ¥×¥í¤ÎÊý¤¬15¥ä¡¼¥É¤â±ó¤¯¤ËÈô¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸HS¤Ç¤â¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¸ºÂ®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Îº¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢¾åÅÄ¥×¥í¤ÎÃÃ¤¨Â³¤±¤¿¶¯¿Ù¤Ê²¼È¾¿È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë¥Ü¥¯¤¬¾åÅÄ¥×¥í¤«¤é³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¶¯¤¤¡ØÝæ»ý¤Á¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾åÅÄ¥×¥í¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±¤¸¶õµ¤¤òµÛ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£ÄÔÂ¼ÌÀ»Ö¤Ä¤¸¤à¤é¡¦¤Ï¤ë¤æ¤¡¿1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¾åÅÄÅí»Ò¤é¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤ÏÀéÅÄË¨²Ö¤ÈÆ£ËÜ°¦ºÚ¤ò¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²¦Äç¼£¤Ë¡Ö°ìËÜÂÂÇË¡¡×¤ò»ØÆ³¤·¤¿¹ÓÀîÇî»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¤½¤ÎÎý½¬Ë¡¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¥´¥ë¥Õ¤Î»ØÆ³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡Ë¥Ó¥ë¥³¡¼¥È½êÂ°¡£¢¨¡Ø¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡¦¥Ó¥å¡¼¡Ù906¹æ¤è¤êÈ´¿è¤·¡¢²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ ¡üÀîùõ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø¥¦¥½¤À¤í!? ¥·¥ç¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀîùõ½Õ²Ö¤Ï¡¢±¦¼ê¤Î¥Ò¥é¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ò¾Ü¤·¤¯ÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛÏÓ¤Ï½À¤é¤«¤¯»È¤Ã¤Æ²¼È¾¿È¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤¹¡¡¾åÅÄÅí»Ò¤ÎÁ´À¹»þ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°
¸Å¹¾ºÌ²Â¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê°ÂÄê´¶¡ª ÈëÌ©¤Ï¡È¥Î¡¼¥³¥Ã¥¯¡É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤¢¤Ã¤¿
¥¦¥½¤À¤í!? ¥·¥ç¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀîùõ½Õ²Ö¤Ï¡¢±¦¼ê¤Î¥Ò¥é¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤¿
¹âMOI¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡ºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Î¡È¥Õ¥§¡¼¥¹³«ÊÄ¡É¤Î¥¯¥»¤ÇÁª¤Ö¤Ù¤·
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÔÎè²Ú¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤¤¿¤é¡Ä
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛÏÓ¤Ï½À¤é¤«¤¯»È¤Ã¤Æ²¼È¾¿È¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤¹¡¡¾åÅÄÅí»Ò¤ÎÁ´À¹»þ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¾åÅÄÅí»Ò¥×¥í¤¬2024Ç¯¤Ë¥Ä¥¢¡¼Å±Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤«¤é¾åÅÄ¥×¥í¤ÎÀìÂ°¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ11Ç¯¡£¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¾åÅÄ¥×¥í¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤¤¤í¤ó¤ÊÎý½¬¤ä¥É¥ê¥ë¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¾åÅÄ¥×¥í¤È²á¤´¤·¤¿11Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢¾å¤Ë¸úÎ¨Åª¤ËÅÁ¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÏÓ¤Î¿¶¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¡ÊHS¡Ë¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò¸ì¤ë¤È¤¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤Îý½¬É÷·Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÈÕÇ¯¥ª¥Õ¤Î¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢¾åÅÄ¥×¥í¤â¼ã¼ê¤È°ì½ï¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¤òÄÉ¤Ã¤Æ¼ã¼êÁª¼ê¤ËÃÙ¤ì¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿Èà½÷¡£¾åÅÄ¥×¥í¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤âÌµÍý¤«¤é¤ÌÏÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¾å¤êºä¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡¢¤½¤Îº¹¤Ï½Ì¤Þ¤ê¡¢Ä¹¤¤ºä¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ´¤µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¶¯¤¤²¼È¾¿È¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤êÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢¥Ü¥¯¤¿¤Á¥³¡¼¥Á¤Î»Å»ö¤ÏÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¡¢Áª¼ê¤¬´¶¤¸¤ë°ãÏÂ´¶¤ò¤É¤¦¼è¤ê½ü¤¯¤«¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾åÅÄ¥×¥í¤Î¾ì¹ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸»¤Ç¤â¤¢¤ë²¼È¾¿È¤«¤é¥¹¥¤¥ó¥°¤òÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÇØÌÌÂ¦¤Ç¥Ü¥¯¤¬Î¾Â¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÂÇ¤¿¤»¤¿¤ê¡¢1ËÜ»õ¤Î²¼ÂÌ¤òÍú¤«¤»¤Æ¿¶¤é¤»¤¿¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¿¶¤é¤»¤¿¤ê¡¢¾õ¶·¤äÉÔÄ´¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï²¼È¾¿È¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿Îý½¬¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔÄ´¤Î¤È¤¡¢¾åÅÄ¥×¥í¤¬¤è¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢²¼È¾¿È¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¼êÀè¤Ç¿¶¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÏÓ¤ä¼ê¤Î¿¶¤ê¤Ï¡¢ÂÎ¤Î²óÅ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¼ê¤ò¿¶¤ëÆ°¤¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê²¼È¾¿È¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¼È¾¿È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Á°·¹³Ñ¤È¼´¤¬Êø¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òËÉ»ß¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÃ»¤¯»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤¿¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤Î¥·¥ã¥Õ¥ÈÂ¦¤ò°®¤é¤»¤ÆÂÇ¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£Á°·¹³Ñ¤òÊÑ¤¨¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¶á¤¯¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢²¼È¾¿È¤¬¥É¥Ã¥·¥ê¤È¤·¤¿´¶³Ð¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ã»¤¯»ý¤Ä¤ÈÈôµ÷Î¥¤¬Íî¤Á¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Îã¤¨¤Ð8ÈÖ¤Ê¤é140¥ä¡¼¥É¤È¡¢Ä¹¤¯»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Îµ÷Î¥¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸µ÷Î¥¤òÂÇ¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸µ÷Î¥¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Èô¤Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐÎÏ¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã»¤¯»ý¤Ã¤Æ¤â²¼È¾¿È¤¬¥É¥Ã¥·¥ê¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸µ÷Î¥¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê²¼È¾¿È¤«¤éÅÁ¤¨¤ëÁ´ÂÎ½Å¡¦Á´½Å¿´¤ò¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾è¤»¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¥ß¡¼¥ÈÎ¨¤âÊý¸þÀ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢»î¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤¬¾åÅÄ¥×¥í¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÎý½¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ»×¤¤½Ð¤ÎÎý½¬¤Ç¤¹¡£Èôµ÷Î¥¤¬¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤·¤Æ¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç¡¢¾åÅÄ¥×¥í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈôµ÷Î¥¤Ï¡¢¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¥¯¤¬ÀìÇ¤¥³¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¾åÅÄ¥×¥í¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï230¥ä¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬2024Ç¯¤Ï245¥ä¡¼¥É¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥®¥¢¤Î¿Ê²½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ü¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¾åÅÄ¥×¥í¤ÈÆ±¤¸HS43m/s¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾åÅÄ¥×¥í¤ÎÊý¤¬15¥ä¡¼¥É¤â±ó¤¯¤ËÈô¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸HS¤Ç¤â¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¸ºÂ®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Îº¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢¾åÅÄ¥×¥í¤ÎÃÃ¤¨Â³¤±¤¿¶¯¿Ù¤Ê²¼È¾¿È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë¥Ü¥¯¤¬¾åÅÄ¥×¥í¤«¤é³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¶¯¤¤¡ØÝæ»ý¤Á¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾åÅÄ¥×¥í¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±¤¸¶õµ¤¤òµÛ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£ÄÔÂ¼ÌÀ»Ö¤Ä¤¸¤à¤é¡¦¤Ï¤ë¤æ¤¡¿1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¾åÅÄÅí»Ò¤é¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤ÏÀéÅÄË¨²Ö¤ÈÆ£ËÜ°¦ºÚ¤ò¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²¦Äç¼£¤Ë¡Ö°ìËÜÂÂÇË¡¡×¤ò»ØÆ³¤·¤¿¹ÓÀîÇî»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¤½¤ÎÎý½¬Ë¡¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¥´¥ë¥Õ¤Î»ØÆ³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡Ë¥Ó¥ë¥³¡¼¥È½êÂ°¡£¢¨¡Ø¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡¦¥Ó¥å¡¼¡Ù906¹æ¤è¤êÈ´¿è¤·¡¢²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ ¡üÀîùõ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø¥¦¥½¤À¤í!? ¥·¥ç¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀîùõ½Õ²Ö¤Ï¡¢±¦¼ê¤Î¥Ò¥é¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ò¾Ü¤·¤¯ÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛÏÓ¤Ï½À¤é¤«¤¯»È¤Ã¤Æ²¼È¾¿È¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤¹¡¡¾åÅÄÅí»Ò¤ÎÁ´À¹»þ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°
¸Å¹¾ºÌ²Â¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê°ÂÄê´¶¡ª ÈëÌ©¤Ï¡È¥Î¡¼¥³¥Ã¥¯¡É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤¢¤Ã¤¿
¥¦¥½¤À¤í!? ¥·¥ç¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀîùõ½Õ²Ö¤Ï¡¢±¦¼ê¤Î¥Ò¥é¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤¿
¹âMOI¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡ºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Î¡È¥Õ¥§¡¼¥¹³«ÊÄ¡É¤Î¥¯¥»¤ÇÁª¤Ö¤Ù¤·
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÔÎè²Ú¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤¤¿¤é¡Ä