『名探偵コナン』毛利蘭の声に視聴者「違和感なくてさすが」「めっちゃ自然」 病気療養中の山崎和佳奈の“代役”に岡村明美
アニメ『名探偵コナン』（毎週土曜 後6：00）が14日に放送され、病気療養中のため活動休止した山崎和佳奈に代わり、岡村明美が“代役”として毛利蘭役を務めた。
【写真】『ONE PIECE』ナミの声も…代役を務める岡村明美
山崎をめぐっては2月16日、所属事務所が「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりました」と伝え、『名探偵コナン』の公式SNSでは岡村が代役を務めることを発表していた。
14日放送回のタイトルは「キッドVS白馬 青の玉座(アズール・スローン)（前編）」。「青の玉座」を狙う怪盗キッドは、盗みに入った展示室で遺体を発見。事件解決のため、条件付きでコナンと協力することになるが、現場に高校生探偵の白馬探が現れる…といったあらすじだった。
物語では冒頭から毛利蘭が登場。蘭の親友である鈴木園子との会話の中で「ったくー！園子には…」と早速第一声を発した。岡崎の熱演にSNS上では「違和感なくてさすが」「気づかない人多いでょう！」「めっちゃ自然」との反響が寄せられた。
山崎は3月21日生まれ、神奈川県出身。出演作品は、アニメ『名探偵コナン』（毛利蘭）、アニメ『わたしとわたし ふたりのロッテ』（ブリギッテ）、ゲーム『熱血江湖ONLINE』（女性キャラクター）など。
【写真】『ONE PIECE』ナミの声も…代役を務める岡村明美
山崎をめぐっては2月16日、所属事務所が「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりました」と伝え、『名探偵コナン』の公式SNSでは岡村が代役を務めることを発表していた。
物語では冒頭から毛利蘭が登場。蘭の親友である鈴木園子との会話の中で「ったくー！園子には…」と早速第一声を発した。岡崎の熱演にSNS上では「違和感なくてさすが」「気づかない人多いでょう！」「めっちゃ自然」との反響が寄せられた。
山崎は3月21日生まれ、神奈川県出身。出演作品は、アニメ『名探偵コナン』（毛利蘭）、アニメ『わたしとわたし ふたりのロッテ』（ブリギッテ）、ゲーム『熱血江湖ONLINE』（女性キャラクター）など。
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