2026年3月14日放送の「ぶらり途中下車の旅」はJR仙石線の旅。

旅人は、横山由依。

JR仙石線

仙石線は、宮城県仙台市青葉区のあおば通駅から仙台駅を経由し宮城県石巻市の石巻駅を結ぶ32駅、全長49kmの路線。東日本大震災により全区間が不通となっていましたが、復旧工事の進展に合わせて運行区間を拡大し、陸前大塚駅−陸前小野駅間における高台移転による新ルート整備を経て、2015年5月30日に全線で運行を再開しました。東北の大都市・仙台から日本三景で有名な松島など変わりゆく景色を眺める事が出来ます。

今週の旅人：横山由依

1992年12月8日生まれ 京都府出身。

2009年AKB48の第9期生として活動開始、AKB48グループ2代目総監督を務めた。

2021年12月にAKB48を卒業、現在は女優・タレントとして活躍中。

おじゃましたところ 仙台駅 佐藤敬商店こがね海産物 多賀城駅 和歌珈琲 本塩釜駅 カフェはれま・塩竈まちかど博物館 松島海岸駅 ザ・ミュージアムMATSUSHIMA 矢本駅 籠屋ハセガワ 石巻駅 大森花園石巻南浜津波復興祈念公園友福丸 登米っ子一源 佐藤敬商店こがね海産物和歌珈琲カフェはれま・塩竈まちかど博物館ザ・ミュージアムMATSUSHIMA籠屋ハセガワ大森花園石巻南浜津波復興祈念公園友福丸

仙台朝市で見つけた「ずんだ餅」。上新粉などを使わずお米で作っているというお団子は、食べ応え抜群の美味しさです。

【最寄駅】JR仙石線「仙台駅」より徒歩5分

【所番地】宮城県仙台市青葉区中央4-3-28 仙台朝市ビル1F

【電話番号】070-9356-5413

【営業時間】8:30〜16:00

【定休日】木・日・祝

【Instagram】https://www.instagram.com/tomekkoichigen

お買い得な練り物がズラリ。笹かまぼこが仙台名物の由来も教えてくれました。オススメは1袋でボリューム満点。バラエティ豊かにネタが入った「おでんセット」（600円）

【最寄駅】JR仙石線「仙台駅」より徒歩5分

【所番地】宮城県仙台市青葉区中央3-8-5 新仙台駅前ビル1F

【電話番号】022-222-2026

【営業時間】9:00〜16:30

【定休日】日・祝

【Instagram】https://www.instagram.com/sendaimarukei

地元で水揚げされた魚介類がほぼ日替わりで並ぶという鮮魚店。「もうかの星」など珍味も人気。店内にイートインが併設されているので買ってすぐに食べられます。

【最寄駅】JR仙石線「仙台駅」より徒歩5分

【所番地】宮城県仙台市青葉区中央3-8-5 新仙台駅前ビル1F

【電話番号】022-266-7448

【営業時間】7:00〜16:00

【定休日】日・祝

【公式Facebook】https://www.facebook.com/p/%E3%81%93%E3%81%8C%E3%81%AD%E6%B5%B7%E7%94%A3%E7%89%A9-100064844432047/?locale=ja_JP

オーナーの名前が和歌子さんだから「和歌珈琲」。多賀城古代米を使ったクレープと並ぶ名物が「野生コーヒー」。クレープとの相性バッチリです。

【最寄駅】

JR仙石線「多賀城駅」より徒歩20分

JR仙石線「下馬駅」より徒歩15分

JR東北本線「塩釜駅」より徒歩10分

【所番地】宮城県多賀城市留ヶ谷2-6-38

【電話番号】090-7067-1221

【営業時間】

＜平日＞12:00〜17:30

＜土日祝＞11:00〜17:30

【定休日】不定休。詳しくは公式インスタグラムまたはお電話にてお問い合わせください。

【Instagram】https://www.instagram.com/waka_coffee

【備考欄】

店主お1人で営業しておりますので、訪れる際は時間に余裕を持ってお越しください。

また駐車場は店舗脇2台と他にもご案内するところがありますので、お声かけ下さい。

明治初期に建てられた旅館の1階。カフェに併設されたショップでは、古物（アンティーク）や地元中心の作家作品を展示・販売。東北の手仕事の温もりが伝わってきます。

【最寄駅】JR仙石線「本塩釜駅」より徒歩8分

【所番地】宮城県塩竈市本町3-9

■カフェはれま■

【電話番号】090-4557-1671

【営業時間】11:00〜17:00（L.O.16:30）

【定休日】水・木・臨時休業あり

【Instagram】https://www.instagram.com/cafe_harema

■塩竈まちかど博物館■

【電話番号】090-7932-5476

【営業時間】12:00〜15:00

【定休日】月〜金

【入場料】大人：300円／中学生以下：200円／就学前：無料

日本三景・松島にリニューアルオープン。世界でも珍しい大型オルゴールの数々が展示されています。また1日数回 演奏会を行っており、実際に貴重なオルゴールたちの調べを聞くことができます。

【最寄駅】JR仙石線「松島海岸駅」より徒歩14分

【所番地】宮城県宮城郡松島町松島字普賢堂33-3

【電話番号】022-355-0656

【営業時間】

＜3月〜11月＞10:00〜17:00（最終入館 16:30）

＜12月〜2月＞10:00〜16:00（最終入館 15:30）

【定休日】月ごとにより変わります。詳しくは公式インスタグラムをご確認ください。

【通常料金】

大人：1,400円／高校生：1,000円／小・中学生：800円

シニア：1,200円／障がい者手帳：1200円／未就学児：無料

※現在改装中のため、縮小営業中。料金はそれぞれ200円引きになります。

【Instagram】https://www.instagram.com/the_museum_store

伝統の「カゴ網」制作を行っている長谷川さんの工房＆ギャラリー。おもに材料に使われる山葡萄は自身が山に入って採取してきます。丈夫さが特徴の山葡萄のカゴ網は、100年以上使えると、親子3代で受け継ぐかたもいるそうです。

【最寄駅】JR仙石線「矢本駅」より徒歩12分

【所番地】宮城県東松島市矢本字

【電話番号】070-8338-6052

【ホームページ】https://www.kgyhsgw.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/kagoyahasegawa/

【備考欄】

おひとりでかご編み制作とギャラリーの運営をしています。（不定休）

対応しきれない場合があるので、ギャラリー見学の際はインスタグラムのDMからご連絡ください。

復興祈念公園に向かう道中で見つけたお花屋さん。震災の被害を受けるも逞しく前を向き、いまなお街にお花を届け続ける店主さんが印象的でした。

【最寄駅】JR仙石線「石巻駅」から徒歩12分

【所番地】宮城県石巻市中央1-4-11

【電話番号】0225-22-1512

【営業時間】9:00〜18:00

【定休日】日

【ホームページ】https://www.big-advance.site/c/194/1495

東日本大震災で被災した石巻市南浜地区を整備して生まれた公園。追悼の場であり、あの日のことを風化させないための伝承の場となっています。

【最寄駅】JR仙石線「石巻駅」から徒歩30分

【所番地】宮城県石巻市南浜町2-1-56

【電話番号】0225-98-7401

【開園時間】

＜10月〜3月＞9:00〜17:00

＜4月〜9月＞9:00〜18:00

【定休日】年中無休

【ホームページ】https://ishinomakiminamihama-park.jp/

■みやぎ東日本大震災津波伝承館■

【電話番号】0225-98-8081

【開園時間】9:00〜17:00（最終入館16:30）

【定休日】月（祝日の場合は翌日、GW期間を除く）、年末年始（12/29〜1/4）。

※毎月11日は曜日・祝日に限らず開館。

昭和59年に開業した食事処。お店の看板メニューの「うに」は特上のキタムラサキウニを自社で無添加加工し、超低温で冷凍保存しているので、年中楽しめます。

【最寄駅】JR仙石線「石巻駅」から徒歩14分

【所番地】宮城県石巻市中央1-15-8

【電話番号】0225-22-2851

【営業時間】

＜昼＞11:30〜15:00（L.O.14:30）

＜夜＞17:00〜21:30（L.O.20:30）

【定休日】火

【ホームページ】http://www.tomofukumaru.co.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/tomofukumaru