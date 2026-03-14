コーエーテクモゲームスは3月5日、『零 ～紅い蝶～ REMAKE』無料体験版の配信を開始した。

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大作の多い2026年でも屈指の話題作として、往年のファン以外から注目を集めている同タイトル。コーエーテクモゲームスはなぜ、発売を1週間後に控えた段階で体験版を配信しようと考えたのか。本稿では、体験版の配信が成功への分岐点となってきたゲームカルチャーの歴史を振り返りつつ、同社の決断の背景を考察する。

■ホラーアドベンチャーの人気作が14年ぶりに復刻

『零 ～紅い蝶～ REMAKE』は、2003年にPlayStation 2で発売されたホラーアドベンチャー『零 紅い蝶』のリメイク版にあたるタイトルだ。舞台となっているのは、儀式から逃げた双子を探す怨霊たちがうごめく、永遠に夜が明けない村「皆神村」。主人公である双子の姉妹・天倉澪と天倉繭は、ひょんなことからこの“地図から消えた村”に迷い込んでしまう。プレイヤーは、姉の繭を探し出し、村からの脱出を試みる妹・澪の視点から、村の最奥に眠る“見てはいけない禁断の儀式”の真相へと迫っていく。

原作である『零 紅い蝶』がリメイクされるのは、2004年にXboxで発売された『FATAL FRAME II CRIMSON BUTTERFLY DIRECTOR'S CUT』、2012年にWii／Wii Uで発売された『零 眞紅の蝶』以来、3度目となる。姉妹愛をテーマにした衝撃のストーリーや、射影機を用いたシリーズ独自のシステム、美しいグラフィックが、現行機でどのように表現されるのかに注目が集まっている。

3月12日の製品版リリースに先駆けて提供された無料体験版は、ゲームの序盤をプレイでき、セーブデータを製品版へ引き継ぐことができる。開発／発売元のコーエーテクモゲームスによると、同デモでは、進化したグラフィックとサウンドを余すところなく楽しめるほか、新たに実装された繭と手をつなぐ機能、リファインされた射影機での戦闘も体験できるという。

『零 ～紅い蝶～ REMAKE』は、2026年3月12日に発売。対応プラットフォームは、Nintendo Switch 2、PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC（Steam）で、価格は通常版が税込6,380円、Digital Deluxe Editionが税込8,580円、プレミアムボックスが税込12,100円、スペシャルコレクションボックスが税込23,100円となっている（※）。

※…Digital Deluxe Editionにはデジタルサウンドトラック、デジタルアートブック、ゲーム内アイテム／衣装が、プレミアムボックスには書き下ろし小説入り公式設定資料集「皆神村秘祭録／約束の消えた森」、蓄光ポストカード5枚セット、アクリルキーホルダーが、スペシャルコレクションボックスにはLEDアートボード、フェイスタオルが同梱される。なお各バージョンは特典のみの購入にも対応している。

■体験版の配信をめぐる“明暗” コーエーテクモゲームスの決断は自信のあらわれか

発売が1週間後に控えた段階で、突如配信された『零 ～紅い蝶～ REMAKE』の体験版。業界では昨今、近い将来にリリースを控える注目作が、事前にデモを提供するケースが増えてきている。広い意味では、Steamプラットフォームなどで広がる早期アクセスの文化も同様のアプローチであると言える。開発／発売元の狙いは、フィードバックの獲得や、話題性の維持、顧客の獲得／囲い込みなどだろう。

直近では、『ドラゴンクエストVII Reimagined』の体験版が好評を博したことも記憶に新しい。このデモには、「ドールルックのキャラクタービジュアルが素晴らしい」「原作の物語の良さを維持しつつ、テンポが大幅に改善されている」など、主な変更点に対する好意的な声が相次いだ。開示されている情報ではないため、憶測にはなるが、おそらく同タイトルでは、体験版をめぐる評判によって、いくらか販売数が伸びたのではないか。このようにメーカーにとってデモの提供は、販売促進の一部となっている実状がある。

一方で、ゲームカルチャーの歴史を振り返ると、デモの提供が逆効果となり、求心力を落としてしまった作品も存在する。その代表例と言えるのが、2010年1月にPlayStation 3などで発売されたRPG『エンド オブ エタニティ』だろう。セガが贈る新作RPGとして、この年の注目作に挙げられることも多かった同作。「スターオーシャン」シリーズ、「ヴァルキリープロファイル」シリーズなどで知られるディベロッパーのトライエースが開発を担ったこともあり、グラフィックや音楽、ストーリーと同等、またはそれ以上に、バトルシステムに大きな期待が寄せられていた。セガは発売を1か月半後に控えた2009年12月、バトルの体験に主眼を置いた無料体験版を配信したが、これが思わぬ向かい風を生み出すことになる。

前提として、『エンド オブ エタニティ』のバトルシステムは、他の作品では体験したことのない独創的なもので、手軽なスタイリッシュさとやり込みの深さを両立していた。結果から言えば、同作最大の魅力は事前の予想どおり、このバトルシステムにほかならなかった。しかしながら、その面白さに気付くには、ある程度システムに慣れる必要があった。“スルメ的”という表現が適切かもしれない。『エンド オブ エタニティ』のそれは、思うように操作できるようになって初めて完成度の高さがわかるという、デモとして提供するにはやや不向きな性質を持っていた。

こうした特性が影響してか、注目作であることを入口に体験版を手に取ったフリークの一部は、バトルシステムの難解さを理由に、同作から距離を取っていった。結果的に、『エンド オブ エタニティ』は事前の注目ほどは、商業的にインパクトを残せなかった。

2018年には、PlayStation 4、PC向けに、『エンド オブ エタニティ 4K/HD EDITION』がリリースされている。Steamプラットフォームにおけるレビューでは、全体の80％が「おすすめ」とし、上から2番目のランクである「非常に好評」へと分類されている。当時から現在に至るまで、ファンからは続編を望む声も小さくない。購入し一定以上プレイした人間と、体験版しか遊んでいない人間のあいだで、これほどまでに評価がわかれている作品も珍しいのではないだろうか。1人のファンとしては「体験版が配信されていなかったら、商業的にも及第点の成功を収め、続編の制作も実現したのではないか」と夢想してしまう部分もある。

■好評の体験版が裏付ける“正統進化” 発売直前の配信に込められた意図は？

このように注目作におけるリリース前のデモの提供は、販売促進になりうる反面、場合によっては、誰もが望まない結果をもたらしてしまうケースもある。とはいえ、YouTubeやSNSを観るかぎり、『零 ～紅い蝶～ REMAKE』の体験版は現状、おおむね好評を博しているようだ。プレイヤーの声の多くは、キャラクタービジュアルを含むグラフィックの美しさ、（原作と比較して強化された）怨霊とのバトルの緊迫感、新たに実装された繭と手をつなぐ機能と物語の連動などを評価する。とりわけ、映像面については、原作のテイストをそのままに、現代的な進化を盛り込むことで、古参のファンもその出来に思い出とのギャップを感じない仕上がりとなっていた。まさに“正統進化”と表現できる手触りを、体験版に盛り込まれた数時間のプレイにも確かに感じることができた。

発売元であるコーエーテクモゲームスが、リリースが間近に迫っていたこのタイミングで体験版を配信しようと考えた背景には、おそらく出来に対する自信があったのではないか。先にも述べたとおり、デモの提供には、フィードバックの獲得、話題性の維持、顧客の獲得／囲い込みといったメーカー側の意図がある。うち、フィードバックの獲得に関しては、このタイミングで体験版を配信する目的から除外されるはずだ（もしかすると、軽微なバグの修正を、リリース直後のアップデートパッチに盛り込むために、体験版をめぐるデータを収集している可能性はある）。

つまり、その目的は、話題性の維持、顧客の獲得／囲い込みに絞られることになる。もしプレイヤーに不出来の烙印を押されるようなことがあれば、屈指の注目作に数えられながら、発売直前に思わぬ向かい風にさらされることにもなりかねなかっただろう。実際に得られたインプレッションは、期待どおりといえるものだった。このように成功の確度の高まりを感じさせるクオリティとなったことが、コーエーテクモゲームスを発売直前での体験版の配信という行動に向かわせたのだろう。

『零 ～紅い蝶～ REMAKE』は、原作を知るプレイヤーが諸手を挙げて認める"模範的リメイク"のひとつとなっただろうか。本稿が公開されている頃には、すでにSNS上で多くのプレイヤーの声が確認できるだろう。自身の印象との答え合わせをしてみるのも、発売直後ならではの楽しみ方なのかもしれない。

（文＝結木千尋）