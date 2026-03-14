【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第5話「刀と銃弾」あらすじ 刹那の二刀流の秘密が明らかに 天羽琉唯がさらわれる
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第5話「刀と銃弾」が15日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第5話「刀と銃弾」予告
刹那（赤羽流河）は治安維持本部長の天羽琉唯（入山杏奈）とともに、多元地球Λ8018で人知れず行われている闇取引の密売人たちを逮捕すべく奔走していた。そんな中で、天羽が何者かにさらわれてしまう。 一刻を争う事態だが、本部は刹那に待機命令を下す…。
葛藤する刹那だったが、次元を超えてきた怜慈（長田光平）と再会し、あるものを託される。2人が再び共闘するなか、刹那の二刀流の秘密が明かされる…!?
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第5話「刀と銃弾」予告
刹那（赤羽流河）は治安維持本部長の天羽琉唯（入山杏奈）とともに、多元地球Λ8018で人知れず行われている闇取引の密売人たちを逮捕すべく奔走していた。そんな中で、天羽が何者かにさらわれてしまう。 一刻を争う事態だが、本部は刹那に待機命令を下す…。
葛藤する刹那だったが、次元を超えてきた怜慈（長田光平）と再会し、あるものを託される。2人が再び共闘するなか、刹那の二刀流の秘密が明かされる…!?