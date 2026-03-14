「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」――タスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事を終わらせる人のコツ」を紹介する。

「すぐ動く」とミスする理由

「いいからすぐ動け」

とアドバイスしてくる上司は周りにいるのではないでしょうか。特に著名な経営者や有名人、仕事ができる人はこのように周囲に発言するケースが多いです。

しかし実は、「いいから動く」は、必ずしも有効とは限りません。逆にむしろ、動いたことがきっかけで、かえって遅くなってしまうことすらあり得るのです。

今回はその理由について、「仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術」の中の「計画の技術」に沿って、紹介していきましょう。

「すぐに動く」と手戻りする

そもそも仕事がうまく進むような計画を立てている人は、意外なほど少ないものです。

みなさんが今進めている仕事は、「終わる計画」になっているでしょうか？ 「このまま進めていけば終わるはずだ」という確信があるでしょうか？

「終わる計画」がきちんと作れていなければ、結局仕事が思い通りに終わることはありません。早く作業を始めたところで、やってみたらうまくいかないことに気づき、やり方を変える必要があったり、データを探し直したりと、結局手戻りが多発してしまうのです

「脳内リハーサル」を終わらせる

次の言葉を、これから繰り返し本書の中でお伝えしていきます。

「頭の中でうまくいかなかったこと」が、現実の世界でうまくいくことはありません。

仕事が速い人は、頭の中で一度仕事を終わらせています。これを私は「脳内リハーサル」と呼んでいます。つまり、頭の中で仕事が一回終わっている。だから「とにかく動け（そうすれば終わるのは知っているから）」となるわけです。

しかし、実務経験の浅い人がこれを真に受けてしまうと問題です。なぜなら、「どうすれば終わるかわかっていない」のに、「とにかく動く」と、ムダが生じるからです。この”隠れたムダ”が積み重なると、仕事はどんどん遅く、終わらなくなっていきます。

何よりもまず「終わる計画を立てる」。これがもっとも確実で、最短な方法なのです。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』に編集・調整し、一部特別に書き下ろした原稿です）