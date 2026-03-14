Vaundy、『熱闘甲子園』テーマソング担当に決定 球児の夏を彩る「全力投球で挑みます」【コメントあり】
マルチクリエイターのVaundyが、8月に開幕する「第108回全国高校野球選手権大会」での“2026夏の高校野球応援ソング／『熱闘甲子園』テーマソング”を担当することが決定した。
Vaundy、男性ソロアーティスト史上最年少となる4大都市ドームツアーの6公演が完売に
楽曲制作からビジュアル、MV制作までを自ら統括する独自のアプローチで、数々のヒット曲を生み出してきたVaundy。2026年には、男性ソロ史上最年少での4大ドームツアーを開催など、名実ともにトップアーティストとしての地位を確立。また、アジアアリーナツアーも展開するなど、その活動は国内のみならずグローバルな広がりを見せている。
今回、担当する楽曲は『熱闘甲子園』（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）のテーマソングをはじめ、大会期間中の朝から夕方まで連日放送される『ABC高校野球中継』、甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を紹介する『甲子園への道』（ABCテレビ・テレビ朝日系列放送）など、高校野球関連番組で使用する。
■Vaundyコメント
このたびは歴史ある、夏の高校野球応援ソング／『熱闘甲子園』テーマソングを任せていただけるとのこと、とても光栄です。
情熱を持って心身を捧げ、なにかに打ち込む人の姿は、周りを巻き込み、やがて世界をも変えるほどの力を持っていると信じてます。
甲子園球場を目指して集まる若き才能たちを、音楽の力で少しでも鼓舞できれば本望です。僕も球児たちに負けないくらい、全力投球で挑みます。
Vaundy、男性ソロアーティスト史上最年少となる4大都市ドームツアーの6公演が完売に
楽曲制作からビジュアル、MV制作までを自ら統括する独自のアプローチで、数々のヒット曲を生み出してきたVaundy。2026年には、男性ソロ史上最年少での4大ドームツアーを開催など、名実ともにトップアーティストとしての地位を確立。また、アジアアリーナツアーも展開するなど、その活動は国内のみならずグローバルな広がりを見せている。
■Vaundyコメント
このたびは歴史ある、夏の高校野球応援ソング／『熱闘甲子園』テーマソングを任せていただけるとのこと、とても光栄です。
情熱を持って心身を捧げ、なにかに打ち込む人の姿は、周りを巻き込み、やがて世界をも変えるほどの力を持っていると信じてます。
甲子園球場を目指して集まる若き才能たちを、音楽の力で少しでも鼓舞できれば本望です。僕も球児たちに負けないくらい、全力投球で挑みます。