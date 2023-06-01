１３日、江蘇省の無錫駅で乗車を待つ旅客。（無錫＝新華社配信／還月亮）

【新華社北京3月13日】中国で2月2日に始まった春節（旧正月）の特別輸送態勢「春運」は13日、最終日を迎えた。交通運輸部は同日、春運40日間の地域をまたぐ人の移動が延べ94億人に達したとの見通しを示した。

１３日、黒竜江省のハルビン駅で乗車を待つ旅客。（ハルビン＝新華社配信／原勇）

１３日、浙江省の湖州駅で列車に乗り込む旅客。（湖州＝新華社配信／伊凡）

１３日、雲南省のシャングリラ駅で改札口を通る旅客。（シャングリラ＝新華社配信／楊紫軒）

１３日、山東省棗荘市の滕州東駅で乗車を待つ旅客。（棗荘＝新華社配信／李宗憲）

１３日、江蘇省の南京駅で乗車を待つ旅客。（南京＝新華社配信／蘇陽）

１３日、江蘇省の南京南駅を歩く旅客。（南京＝新華社配信／杜懿）

１３日、江蘇省の南京駅で下車し、出口に向かう旅客。（南京＝新華社配信／楊素平）