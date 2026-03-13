ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。3月10日（火）の放送では、RIKU、NINA、MIIHIの3人がリニア開通による「明るい未来」について想像を巡らせました。

パーソナリティのMIIHI

RIKU：今日も生徒のみんなからの書き込みをチェックしていこうと思います。＜ラジオネーム・TKさん（愛知県 男の子）からの書き込み＞リニア中央新幹線があることで、名古屋から普段中々遠征でしか会えないWithUと会う機会が増えて、たくさんのWithUの輪が広がり、たくさんの出会いをして、たくさんの刺激や夢の共有をできる場になるはずです！RIKU：確かに！NINA：WithUがもっとつながっていったらめっちゃ素敵じゃない？ もっとお友達もできて。RIKU：お友達がいっぱい増えそう！MIIHI：東京―名古屋が最速で40分って、結構ほんまに激アツじゃない？RIKU：激アツすぎるよ！MIIHI：だって「味噌カツ食べたい！」と思ったら行けるもん。正直、東京で渋滞に巻き込まれたら40分なんてすぐかかるやん？RIKU：今日、巻き込まれました私。40分かかりました。それと同じ時間！NINA：だから家族で「みんなで今日、夜ご飯に味噌カツ食べたくない？」ってなったら、行けるんだよ！RIKU：確かにな！「名古屋行っちゃおうか」みたいな。NINA：うちらも行こうか！MIIHI：日帰り旅行とかも余裕やん。学校帰りに友達が名古屋にいたら会いに行けるよね！RIKU：例えば京都とかって、上（北部）に行くのにも2時間かかるじゃん。だから、市を移動するより県をまたぐほうが速いっていうのがすごいと思いますね。京都市内に向かうよりも、リニアで遠くに行くほうが速いってすごいなって思う。MIIHI：そう考えたらマジですごいな。早く乗りたい！RIKU：今日の授業はどうでしたか？NINA：楽しかったね！ いろいろと未来の想像ができて。妄想型の私からしたらすごい楽しかった！RIKU：確かに！ 夢がもっと広がります。MIIHI：明るい未来ですね！RIKU：人と人との交流もすごい広がるって考えると、「移動時間ってそんなに大事なものだったんだ」って思いません？会えない理由が移動時間だったりするから。それから解決されることによって、場が広がる、輪が広がるっていうのはいいなって思いました！NINA・MIIHI：本当に素敵！



