きょうの県内は、ところどころで雨や雪が降りましたね。

冬の寒さが戻ったような一日でした。その理由は2つあります。

ひとつ目は「冷たい空気の引き込み」です。

きょう午前9時の天気図を見ると、日本の南の海上に低気圧があります。

「南岸低気圧」と呼ばれる低気圧ですが、この低気圧に向かって、北にある高気圧から冷たい空気が引き込まれ、気温が下がりました。

そして2つ目の理由は「上空の強い寒気」です。

昨晩からけさにかけて、上空1500メートル付近で、平野部で雪の目安とされるマイナス8度以下の強い寒気が県内に流れ込みました。

ピンク色がその寒気で、県西部を中心に広がっています。

この影響で、砺波市では最大3センチの積雪を観測しました。

富山市の呉羽山公園に咲く菜の花も、急な寒さに凍えているような様子でした。

きょうの最高気温は、富山市で7.1度と2月中旬並みの寒さとなりました。

春が足踏みしているような感じですが、この週末の天気はどうですか。

あすも寒気の影響で、雲の多い一日となりそうです。

あさって日曜日は天気が回復し、夕方からは晴れそうです。

来週に入ると気温が上がり、18日水曜日は富山市で4月上旬並みの15度まで上がる予想です。

そうなると、気になるのはやはりサクラですよね。

ウェザーニュースの最新の予想では、富山市のサクラの開花は今月31日。

松川べりは今月26日となっています。

そこで、今の様子が気になり、松川べりを見に行ってきました。

こちらの芽。少しふくらんできて、先も緑色になっているように見えませんか。

まだ小さな芽ですが、春に向かって動き出している感じがします。

来週は暖かくなりそうですし、サクラの成長も進みそうですね。

本格的な春へと季節は進んでいますが、きょうのように急に寒くなることもあります。

季節の変わり目ですから、体調管理にも気をつけたいですね。