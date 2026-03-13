きょうの県内は、ところどころで雨や雪が降りましたね。



冬の寒さが戻ったような一日でした。その理由は2つあります。



ひとつ目は「冷たい空気の引き込み」です。



きょう午前9時の天気図を見ると、日本の南の海上に低気圧があります。



「南岸低気圧」と呼ばれる低気圧ですが、この低気圧に向かって、北にある高気圧から冷たい空気が引き込まれ、気温が下がりました。



そして2つ目の理由は「上空の強い寒気」です。





昨晩からけさにかけて、上空1500メートル付近で、平野部で雪の目安とされるマイナス8度以下の強い寒気が県内に流れ込みました。ピンク色がその寒気で、県西部を中心に広がっています。この影響で、砺波市では最大3センチの積雪を観測しました。富山市の呉羽山公園に咲く菜の花も、急な寒さに凍えているような様子でした。きょうの最高気温は、富山市で7.1度と2月中旬並みの寒さとなりました。春が足踏みしているような感じですが、この週末の天気はどうですか。あすも寒気の影響で、雲の多い一日となりそうです。あさって日曜日は天気が回復し、夕方からは晴れそうです。来週に入ると気温が上がり、18日水曜日は富山市で4月上旬並みの15度まで上がる予想です。そうなると、気になるのはやはりサクラですよね。ウェザーニュースの最新の予想では、富山市のサクラの開花は今月31日。松川べりは今月26日となっています。そこで、今の様子が気になり、松川べりを見に行ってきました。こちらの芽。少しふくらんできて、先も緑色になっているように見えませんか。まだ小さな芽ですが、春に向かって動き出している感じがします。来週は暖かくなりそうですし、サクラの成長も進みそうですね。本格的な春へと季節は進んでいますが、きょうのように急に寒くなることもあります。季節の変わり目ですから、体調管理にも気をつけたいですね。