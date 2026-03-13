富山県西部では積雪も 週末の天気は
きょうの県内は、ところどころで雨や雪が降りましたね。
冬の寒さが戻ったような一日でした。その理由は2つあります。
ひとつ目は「冷たい空気の引き込み」です。
きょう午前9時の天気図を見ると、日本の南の海上に低気圧があります。
「南岸低気圧」と呼ばれる低気圧ですが、この低気圧に向かって、北にある高気圧から冷たい空気が引き込まれ、気温が下がりました。
そして2つ目の理由は「上空の強い寒気」です。
ピンク色がその寒気で、県西部を中心に広がっています。
この影響で、砺波市では最大3センチの積雪を観測しました。
富山市の呉羽山公園に咲く菜の花も、急な寒さに凍えているような様子でした。
きょうの最高気温は、富山市で7.1度と2月中旬並みの寒さとなりました。
春が足踏みしているような感じですが、この週末の天気はどうですか。
あすも寒気の影響で、雲の多い一日となりそうです。
あさって日曜日は天気が回復し、夕方からは晴れそうです。
来週に入ると気温が上がり、18日水曜日は富山市で4月上旬並みの15度まで上がる予想です。
そうなると、気になるのはやはりサクラですよね。
ウェザーニュースの最新の予想では、富山市のサクラの開花は今月31日。
松川べりは今月26日となっています。
そこで、今の様子が気になり、松川べりを見に行ってきました。
こちらの芽。少しふくらんできて、先も緑色になっているように見えませんか。
まだ小さな芽ですが、春に向かって動き出している感じがします。
来週は暖かくなりそうですし、サクラの成長も進みそうですね。
本格的な春へと季節は進んでいますが、きょうのように急に寒くなることもあります。
季節の変わり目ですから、体調管理にも気をつけたいですね。