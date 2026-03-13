【ひらがなクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字は？ 挨拶や自分を見つめ直す言葉がヒント
日頃から使い慣れている日本語の響きに注目して、ちょっとした脳のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、何気ない一言から深みのある言葉まで、バラエティ豊かな単語を選びました。4つの空欄にぴったりとはまる2文字が何か、記憶をたどりながら考えてみましょう。
□□る
お□□り
□□りみる
□□うた
ヒント：帰ってきた人に対して掛ける、迎える側の挨拶は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
かえる（変える／帰る）
おかえり（お帰り）
かえりみる（顧みる／省みる）
かえうた（替え歌）
元の場所に戻る「帰る（かえる）」、帰宅した人を迎える「お帰り（おかえり）」、過去や自分を見つめ直す「顧みる（かえりみる）」、そして既存の曲に別の詞を乗せる「替え歌（かえうた）」。行動やあいさつ、内省的な言葉までが、同じ2文字でつながりました。全ての空白が埋まった時の、霧が晴れるようなすっきり感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
