【ひらがなクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字は？ 挨拶や自分を見つめ直す言葉がヒント

【ひらがなクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字は？ 挨拶や自分を見つめ直す言葉がヒント