【「ファミマで祝おう！ウマ娘 5周年！」コラボレーションキャンペーン】 期間：3月15日～ 順次開催

ファミリーマートは、Cygamesが運営する育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の5周年を記念して、3月15日より全国のファミリーマート約16,400店舗で、「ファミマで祝おう！ウマ娘 5周年！」コラボレーションキャンペーンを開催する。

今回のコラボレーションでは、「ウマ娘 プリティーダービー」に登場するキャラクターたちをモチーフにした4種類の商品が販売される。また、キャンペーン景品として、オリジナル A4 マジッククリアファイル4種類とオリジナル缶バッジ4種類も用意されている。

キャンペーン開始に先駆けて、今回のコラボレーション商品と、キャンペーン景品のサンプルをひと足お先に提供してもらうことができた。本稿では、そのフォトレビューとして紹介していく。

□「ファミマで祝おう！ウマ娘 5周年！」コラボレーションキャンペーンのページ

今回のコラボレーションキャンペーンでラインナップされている商品は、「トレセン学園のはちみつパン」と「島トレチョコロールケーキ」、「はちみードリンク」、「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き 3」の4種類だ。

ちなみに、今回提供していただいたサンプルのうち、「島トレ チョコロールケーキ」のみは実際の商品とは異なり透明のパッケージに入れられた状態になっているので、その点はご了承願いたい。

こちらが今回のコラボレーション商品

まずは、パッケージにスペシャルウィークとトウカイテイオーの姿が描かれた、「トレセン学園のはちみつパン」からご紹介していこう。こちらは、作品の中にも登場する「はちみつパン」をイメージして作られたパンだ。

全体的にもっちりとした食感で、中には、はちみつゼリーとマーガリンがたっぷり入っている。一見すると小ぶりにも見えるが、なかなか食べ応えもあるので、これなら食欲旺盛なウマ娘たちのお腹も満たしてくれそうだ。

こちらが「トレセン学園のはちみつパン」だ

価格は158円で、熱量は372キロカロリー。アレルゲンは、乳、卵、小麦、大豆だ

真ん中でふたつに割って食べることもできる。ただし、はちみつが垂れないように気を付けよう

少しお得感のあるコラボレーション商品が、「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き 3」だ。こちらは全部で3種類のパッケージが用意されているほか、焼印も全部で6種類ラインナップされている。それに加えて、商品の中にはシールが1枚封入されており、こちらも全12種類の中からランダムでいずれか1枚が入っている。

今回サンプルで提供してもらったものには、パッケージにオルフェーヴルが描かれていたほか、焼印はステイゴールド、中に入っていたシールはクロノジェネシスであった。肝心の味については、モチモチとした食感の今川焼きになっており、中にカスタード味のクリームが入ったほんのり甘めのスイーツであった。

こちらが「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き 3」だ

1個あたりの熱量は167キロカロリーだ

中に入っているシールのパッケージ

今回出てきたシールはクロノジェネシスだ

シールの裏面も凝ったデザインになっている

今川焼きというよりも、しっとりとしたスイーツという印象だ

パッケージの外装はなかったため、あくまでも食レポのようなものになってしまうが、「島トレチョコロールケーキ」もコラボレーション商品としてラインナップされている。こちらは、ゲーム内の無人島シナリオで、トレーニング用として登場する丸太をイメージしたロールケーキだ。

味は見た目通りのチョコレート味なのだが、中にも小さなチョコレートの塊が入っているため、意外と歯ごたえがある。ついついお菓子代わりにパクパク食べていたのだが、これだけでもお腹が膨れてしまうくらいボリュームがあった。

パッケージは実際に商品とは異なるが、こちらが「島トレチョコロールケーキ」だ

切り分けて友人たちとシェアしながら食べるのも良さそうだ

公式素材より。正式な販売品はこのようなパッケージとなる

一見コーヒー系のドリンクかと思いきや、甘酸っぱい味わいが口の中に広がっていくのが、「はちみードリンク」だ。こちらも作中に登場する「はちみー」をイメージしたコラボレーション商品となっている。

なお、パッケージは全部で3種類用意されている。どんなウマ娘が描かれているのか？というところにも注目しよう。

今回のコラボレーション商品の中では、唯一のドリンクがこちらの「はちみードリンク」だ

1本あたりの熱量は148キロカロリー

パッケージに賞味期限も記載されている

ストローが付属しているので飲みやすい。蓋に描かれているのはトレセン学園の校章だ

できれば全部集めたい！ キャンペーン景品も登場

今回の「ファミマで祝おう！ウマ娘5周年！」コラボレーションキャンペーンでは、先ほどご紹介してきた商品とは別にキャンペーンでもらえる景品も用意されている。こちらは、ざっくり分けると「オリジナル A4 マジッククリアファイル」が4種類と、「オリジナル缶バッジ」が4種類だ。

キャンペーン景品の「オリジナル A4 マジッククリアファイル」全4種

「オリジナル A4 マジッククリアファイル」は、7人のウマ娘が描かれたものや、ドリームジャーニーとステイゴールド、スティルインラブとアドマイヤグルーヴ、そしてクロノジェネシスとラッキーライラック、アーモンドアイの3人が描かれたものがラインナップされている。

ユニークなのは、ウマ娘たちのイラストが描かれているところと、ファミリーマートが描かれた背景が別になっているところだ。まるでアニメのセル画のようなスタイルだが、中に入れる書類によって見た目が変化するところも楽しめるようになっている。

ドリームジャーニー、ステイゴールド、スティルインラブ、アドマイヤグルーヴ、クロノジェネシス、ラッキーライラック、アーモンドアイといった、7人のウマ娘が描かれたクリアファイル

ドリームジャーニーとステイゴールドが描かれたクリアファイル

こちらは、スティルインラブとアドマイヤグルーヴが描かれたクリアファイルだ

クロノジェネシスとラッキーライラック、アーモンドアイの3人が描かれている

アニメのセル画のようにキャラクターと背景が別々に描かれている

「オリジナル缶バッジ」も4種類用意されており、こちらもクリアファイルと同じ7人のウマ娘たちの姿が描かれている。バッジとしては一般的な形状になっているので、布製のバッグなどお好みのところに簡単に取り付けておくことができる。

キャンペーン景品の「オリジナル缶バッジ」も全部で4種類用意されている

こちらはバッジの裏面側だ

というわけで、ざっくりとではあるが今回の「ファミマで祝おう！ウマ娘 5周年！」コラボレーションキャンペーンに登場する商品と景品をご紹介してきた。このキャンペーンは、3月15日より開始される。

可愛らしいウマ娘たちが描かれているためついつい保存しておきたくなるが、あくまでも食品となっているのでなるべく早めに食べるようにしよう！

(C) Cygames, Inc.