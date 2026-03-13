想像以上のクオリティだよ…！「缶詰なのに本格的！」何個も常備しときたい100均沼グルメ
ダイソーで見つけた『プーパッポン風ツナカレー』が本格的すぎる！
商品名：プーパッポン風ツナカレー
価格：￥108（税込）
内容量：60g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4546982015428
またしてもダイソーの食品売り場で、気になるグルメを発見しました！
今回ご紹介するのは『プーパッポン風ツナカレー』。タイのシーフード料理「プーパッポン」風のツナ入りカレーです。
缶詰を開けるだけで、タイ本場の味を簡単に楽しめます！
ツナ缶のようにプルトップが付いているので簡単に開けられて、アウトドアなどにも持っていきやすいです。
本場のプーパッポンは蟹と卵をカレー粉、ココナッツミルクで炒めるのが基本ですが、こちらの缶詰は蟹の代わりにボリュームのあるツナが使われているのが特徴です。
蟹ではなくツナを使っていることで、「どこを食べても具がある」という満足感を得られます！
卵のふわふわ感とコクが凄いです。しかしながらマイルドな味なので、辛いものが苦手な方でも食べやすいです。
缶詰とは思えないほど、卵のまろやかさとココナッツミルクのコクがしっかりと感じられました。
スパイスの香りは感じつつ、出汁や旨味が前面に出ているため、おかずとして日本人の口に合う仕上がりになっていますよ。
甘みとスパイスのバランスが絶妙！『ツナマッサマンカレー』
商品名：ツナマッサマンカレー
価格：￥108（税込）
内容量：60g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4546982015442
同じシリーズで、『ツナマッサマンカレー』という商品もあったので購入してみました。
こちらはタイ南部発祥の濃厚でマイルドなカレー「マッサマンカレー」をお手本にした、ツナ入りのカレーです。
本場のマッサマンカレーは、ココナッツミルクの甘み、ピーナッツのコク、カルダモンやシナモンなどの香りが特徴的で、鶏肉とじゃがいもが具材として入るのが定番です。
こちらはピーナッツのコクとココナッツミルクの甘みがしっかりと効いた、濃厚でまろやかなカレーとなっています。
コク深く、甘辛な味付けで食べやすい印象です。
甘みとスパイスのバランスが絶妙で、深みのあるスパイスの香りが漂い、後からココナッツの甘みが追いかけてくる贅沢な味わいに仕上がっています。
独特のハーブ感は抑えめで、まろやか。タイカレー初心者さんでも美味しく食べられると思いました。
また、柔らかいツナとジャガイモもしっかりと入っています。このシリーズの中だと、こちらは具材がゴロッと大きく比較的満足感が高いです。
お手頃なのにかなり本格的！給料日前の強い味方◎
手軽に食べられるのに、かなり本格的な味で驚きました。
ただ、2つともに共通して言えるのが、油がかなり強めということ。封をあけると、ドロッとしていて固まっています。
どちらも温めていただくことで、美味しさがより引き立ちます。
そして、なんといっても1つ108円（税込）とお手頃でありながら、とても満足感が高いです。
味が濃いめなので、1つでご飯やナンがどんどん進みます。
まさに給料日前の強い味方！常にストックしておきたいグルメです。
ダイソーで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。