「大和証券Mリーグ2025-26」3月12日の第1試合、レギュラーシーズンの生き残りをかけた最終盤、南4局1本場のオーラスで、トッププロの意地と意地をぶつけ合う壮絶な叩き合いを繰り広げた。

【映像】ファンまで「ヒリヒリ」する壮絶なめくり合い

点数状況は、トップ目のKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）が2万8200点。これを追う2着目の渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が2万6200点、3着目の赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が2万4700点、そしてラス目のEX風林火山・永井孝典（連盟）も1万9900点と続く。供託1000点を含め、誰がトップになってもおかしくない超接戦で幕を開けた。

均衡を破り、先手を取ったのは多井。12巡目に5筒を引き入れ、平和・赤のテンパイを果たす。ツモ、ロンどちらでも逆転条件を満たすことから、多井は冷静にダマテンを選択。待ちは1・4索で、山には5枚も眠っていた。

しかし、ライバルたちも黙っていない。13巡目には親番の堀がタンヤオ・赤のカン四万待ちでテンパイを入れ、突き放しにかかる。さらに15巡目、渡辺太が中をポンしてカン六万待ちのテンパイを入れ、3人による正面衝突へと発展した。

誰もが固唾を呑んで見守る中、決着は17巡目。渡辺太が多井のアガリ牌である4索を掴み、ツモ切り。多井が「ロン」を発声した。平和・赤の2000点（＋300点、供託1000点）をきっちり仕留めた多井が、堀をわずか100点差でまくり、値千金の逆転トップをもぎ取った。

この手に汗握る結末に、ファンからは「ヒリヒリする」「ドキドキやば」「激アツ！」「ツモ震えてますよ」「誰が勝ってもおかしくない」「これは良いゲームでした」と、最高峰の試合を称える声が相次いだ。百戦錬磨の多井が、究極のプレッシャーの中で王者の貫禄を見せつけた一局となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

