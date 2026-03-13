松たか子×SixTONES松村北斗「ファーストキス 1ST KISS」“涙が止まらない”口コミが広がる理由とは？【注目ポイント5選】
【モデルプレス＝2026/03/13】女優の松たか子主演、SixTONESの松村北斗が共演する映画「ファーストキス 1ST KISS」（2025年）。劇場公開直後からSNSで話題が沸騰した本作が、3月6日よりPrime Videoにて配信を開始。なぜ本作はこれほどまでに多くの人の心を掴んだのか。本記事では作品の魅力を解き明かすポイントを5つピックアップして紹介する。
【写真】SixTONES松村北斗、演じ分け光る「ファーストキス 1ST KISS」ビジュアル
本作は、脚本・坂元裕二氏と監督・塚原あゆ子氏が初タッグを組み届けるオリジナル劇場公開作品。結婚して15年目、夫・硯駈（松村）を不慮の事故で失った硯カンナ（松）は、第2の人生を歩もうとしていた矢先に突然15年前へタイムトラベル。自分と出会う前の夫と再会し、”もう一度”恋に落ちる。
数々の名作を世に送り出してきた脚本・坂元氏と、監督・塚原氏。ヒットメーカー2人による初タッグが、ついに本作で実現した。緻密に計算された会話劇と、後半に向けて加速するエモーショナルな演出の融合は、本作を単なるファンタジーに留まらない上質なラブストーリーへと昇華させている。
本作の背骨となっているのは、松が体現する主人公・カンナの力強い存在感だ。事故で亡くなった夫・駈を救うため、15年前の過去へとタイムトラベルするカンナ。松は、愛する人の未来を変えようと奔走する一途な意志と、駈への純粋な恋心を瑞々しく表現。彼女の真っ直ぐな芝居が、物語に深い説得力を与えている。
松村は、駈の現在から若き日の姿まで鮮やかに演じ分けた。結婚15年目を迎え、どこか冷めた空気が漂う現在の倦怠期の表情と、タイムトラベル先で出会う、透明感溢れる不器用な若き日の姿。松村が持つ特有の憂いと繊細な芝居によって、同一人物でありながら変化した2人の関係性と、その奥に眠る不変の愛が切実なリアリティを持って迫ってくる。
脇を固めるキャストも、主役級の豪華な顔ぶれが揃った。リリー・フランキー、吉岡里帆、森七菜ら実力派俳優たちが、過去と現在の交差点で物語を豊かに彩る。彼らが演じるキャラクター一人ひとりの想いが重なることで、カンナと駈の愛の物語が多層的に描き出されている。
「もし、大切な人の運命を変えられるとしたら」――。そんなテーマを通じオリジナルストーリーで描かれたのは、今の日常を愛おしむことの尊さだ。劇場公開直後からSNSで「大切な人に会いたくなった」「二度目はさらに泣ける」「涙が止まらない」「結末を知った上でもう一度観たい」と熱い口コミが相次ぎ、その深い余韻が大きなヒットへと繋がった。
時空を超えて紐解かれる「ファーストキス 1ST KISS」の真実とは。配信が始まった今こそ、その至極の愛の物語をぜひ見届けてほしい。（modelpress編集部）
◆映画「ファーストキス 1ST KISS」
◆1. 坂元裕二×塚原あゆ子「日本映画界の至宝」初タッグ
◆2. 松たか子が魅せる、運命に抗う「圧倒的な愛」
◆3. 松村北斗が体現する不器用で純粋な夫
◆4. 物語を彩る吉岡里帆・森七菜ら豪華キャスト陣
◆5. 深い余韻を残すオリジナルストーリー
時空を超えて紐解かれる「ファーストキス 1ST KISS」の真実とは。配信が始まった今こそ、その至極の愛の物語をぜひ見届けてほしい。（modelpress編集部）
