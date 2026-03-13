結婚に踏み出せないカップルが「結婚」か「別れ」を決断する7日間の旅行に密着するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第2話が、3月12日に放送された。さや香・新山、ヒコロヒーらスタジオ見届け人が見守る中、ルナ（29）とユウキ（31）のホテルでの生々しいやり取りが公開された。

【映像】ベッドで涙するモデル彼女の一部始終

ベッドに入り、これからの結婚生活について語り合う2人。「結婚は今じゃない」と話を先延ばしにするユウキに対し、モデルとして活動するルナは「もう4年経って、逃げてきた。結婚してからちょっとの期間があって、2年後ぐらいには絶対的に子供が欲しいと思ってる。身体的にもね」と、出産を見据えた切実な計画を打ち明けた。

ルナは「さっきから泣いて泣いて、涙のルーちゃんです」と静かに涙を流す事態に。計画性を求める彼女に対し、ユウキは「毎回全部が全部ルナって計画みたいなとこあるから、俺はそこは苦手とするポイントでもある」と難色を示し、「もうちょっと、俺も（考えを）まとめてから話したい」と、会話を続ける意思を示すベッドサイドのライトを自ら消してしまった。

「え、不完全燃焼。このまま寝れるんだ」と呆然とするルナ。話し合いの強制終了にイライラと悲しさが募る中、ユウキはすぐに寝息を立てる横。結婚のタイミングを巡る男女のリアルなすれ違いが浮き彫りとなったシーンとなった。