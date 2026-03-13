本日3月13日（金）よる9時〜10時54分 日本テレビ系で「第49回 日本アカデミー賞授賞式」を放送。

「映画人による映画人のための映画の祭典」という言葉の通り、昨年1年間の日本映画界を盛り上げた豪華俳優陣とスタッフが一堂に会し各部門の最優秀賞が決定する。

映画ファンならずとも見逃せない日本映画賞の最高峰。2025年は『国宝』が興行収入200億円を突破し、邦画実写として史上初の快挙を成し遂げた。『国宝』が正賞・特別賞併せて21賞と最多受賞しているが、最優秀は果たして!? そのほか『爆弾』、『宝島』、『ファーストキス 1ST KISS』、『TOKYOタクシー』など話題作ばかり。豪華俳優陣も勢揃いの2時間！栄冠に輝くのはいったい誰なのか？そして、最優秀作品賞を手にするのは？

日本を代表する俳優たちが一堂に会するウェルカムレセプションとレッドカーペットもまさに圧巻。それぞれの当日の装いにも毎年注目が集まる中、今回は放送に先駆けて、TVerにてウェルカムレセプションとレッドカーペットの様子を配信。豪華俳優陣のここでしか聞けないトークもあるので、お見逃しなく！

＜日本アカデミー賞授賞式関連 TVer配信予定＞

3月13日（金）

ごご1時50分ごろ：ウェルカムレセプション（スペシャルライブ配信）

ごご2時45分ごろ：レッドカーペット （スペシャルライブ配信）

ごご6時ごろ：ウェルカムレセプション・レッドカーペットの模様を見逃し配信開始

ごご9時：「第49回 日本アカデミー賞授賞式」（リアルタイム配信）

3月14日（土）

ごご7時：「第49回 日本アカデミー賞授賞式」の見逃し配信予定

＜「第49回 日本アカデミー賞授賞式」出演者＞

【司会】羽鳥慎一、河合優実（第48回日本アカデミー賞 最優秀主演女優賞『あんのこと』）

【スタジオ出演】若林正恭（オードリー）、佐藤栞里