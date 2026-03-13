M!LK「好きすぎて滅！」、自身初のカラオケ1位 米津玄師「IRIS OUT」以来、9週ぶり1位交代【オリコンランキング】
2月に自身初のストリーミング1億回再生を突破したM!LKの「好きすぎて滅！」が、13日発表の最新「オリコン週間カラオケランキング」で1位に浮上。1月12日付での米津玄師「IRIS OUT」以来、9週ぶりに1位が交代し、M!LKとして自身初の週間カラオケランキング1位を獲得した。
【動画】自身初のカラオケ1位、M!LK「好きすぎて滅！」MV
昨年10月にデジタル配信が開始された本作が「オリコン週間カラオケランキング」に初登場したのは2026年1月5日付の41位。その後、2月2日付で7位につけ、初のTOP10入りを果たした。
さらに3月2日付で3位、翌3月9日付で2位と徐々に順位を上げ、登場11週目の最新3月16日付で初めて1位に浮上した。
「好きすぎて滅！」は、2026年2月16日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数1億回を突破。高再生数をキープしており、最新の3月16日付「週間ストリーミングランキング」でも4位にランクインしている。
2月18日には「爆裂愛してる」も収録した両A面CDシングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」が発売され、3月16日付現在、累積売上は51.0万枚で自身初の50万枚超えを記録している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月16日付：集計期間:2026年3月2日〜3月8日）＞
