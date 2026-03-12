日清製粉ウェルナが3月6日、Xを更新。大谷翔平（31）のインタビュー動画を公開した。

【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔 ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」

「大谷翔平選手インタビュー映像第1弾公開」と題して投稿されたのは、大谷に“過去どんな子どもだったか”“子ども時代に好き嫌いはあったか”などを尋ねた動画。大谷は「（子ども時代のことは）もう覚えてない。あんまり写真見返すこともない」としつつ、共演した子どもと比べて「僕はもう結構ハチャメチャだったので」と幼少期を振り返った。

【画像】インタビューに答える大谷翔平（画像は日清製粉ウェルナ Xより引用）

そして子ども時代の好き嫌いについて大谷は「トマトとか昔から今まで、食べろと言われたら食べますけど、あんまり自分からは食べない」と話し、ミートソースなど調理されたものは大丈夫とコメント。克服できたかという問いには「今は逆に（妻の食事で）出されるので、しょうがなく1個食べたりしますけどね」と笑顔を見せた。

この投稿にはXユーザーから「素の大谷くん」「大谷翔平にトマト投げたら抑えれるんかな？」「真美子さんグッジョブ」「結婚って良いなあ」といったコメントが寄せられた。