スターバックス、偽サイト巡り注意喚起「悪意ある第三者による詐欺目的のサイトである可能性が極めて高い」
スターバックスは12日、子どもがドリンク作りを体験できるキッズバリスタのプログラムを装った偽サイトへの注意を喚起した。
サイトの発表では「現在、弊社のキッズバリスタのプログラムを装った偽サイトの存在が確認されています」とし、「特に、『dekitalab』という名称を使用したサイトは、弊社とは一切関係がございません」と強調した。
「当該サイトは内容が作り込まれており、悪意ある第三者による詐欺目的のサイトである可能性が極めて高いと判断しております」と指摘。公式SNSアカウントから限定キャンペーンへの特別招待やギフトカードや現金プレゼントの案内、アカウント認証や確認を求める連絡は一切ないことを伝えた。
続けて「24時間以内」「本日限り」等の期限付き特典案内、個人情報（電話番号、住所、クレジットカード情報等）の確認依頼、「選ばれたお客様だけ」等の特別扱いを装った勧誘の連絡も行っていないとした。
被害防止のため、「偽アカウントからのDM（ダイレクトメッセージ）や、投稿に記載されたURLはクリックしないでください」「不審なアカウントはフォローせず、ブロック、報告をお願いいたします」と呼び掛けた。「万が一、偽サイトでID・パスワード等を入力した場合は、直ちに当社正規サイトにてパスワードを変更するなどの対応をお取りいただけるようお願いいたします」と求めた。
