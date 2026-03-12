益若つばさ「七変化メイク」メガネ姿の“押しに弱そうな女の子”に変身「別人だ」「凄すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/12】タレントの益若つばさが3月12日、自身のInstagramを更新。七変化メイクを披露する動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳レジェンドモデル「別人だ」押しに弱そうな女の子…七変化メイクで印象ガラリ
益若は「七変化メイク得意です 押しに弱そうな女の子」とコメントを添え、ダンスしているリール動画を投稿。メガネ姿に黒髪、ナチュラルな雰囲気のメイクと柔らかな表情で清楚系なメイクアップ姿を公開した。普段のハイトーンの髪色でギャル風のメイクとはガラリと変わった姿で、雰囲気を自在に変える“七変化メイク”のレベルの高さを披露している。また、投稿のコメント欄では「メイクプロセス動画観たい？」と呼びかけている。
この投稿には「別人だ」「凄すぎる」「メイクプロセス見たい」「レベチ」「どの益若さんも美しい」の反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆益若つばさ、七変化メイク公開
◆益若つばさの投稿に反響
