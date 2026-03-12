ÀÐÌýÈ÷Ãß¡¢²áµîºÇÂç¤ÎÊü½Ð¤Ø¡¡¹ñ²ÈÊ¬¤Ï°Â²Á¤Ç´ë¶È¤ËÇä¤êÅÏ¤·
¡¡À¯ÉÜ¤Ï12Æü¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ëÀÐÌýÈ÷Ãß45ÆüÊ¬¤ÎÊü½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿ºî¶È¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤ËÊü½Ð¤·¤¿µ¬ÌÏ¤Î1.8ÇÜ¤Ë¾å¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¹ñ²ÈÈ÷Ãß¤ÏÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·âÁ°¤ÎÈæ³ÓÅª°Â¤¤²Á³Ê¤ÇÀÐÌý¸µÇä¤êÂç¼ê¤ËÇä¤êÅÏ¤¹¡£¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡ÊIEA¡Ë¤¬·è¤á¤¿Ìó4²¯¥Ð¥ì¥ë¤Î¶¨Ä´Êü½Ð¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£ÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ENEOS¡Ê¥¨¥Í¥ª¥¹¡Ë¤ä½Ð¸÷¶½»º¤Ê¤É¤Ï12Æü¤«¤é¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤Î²·Çä²Á³Ê¤ò26±ß°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÀÐÌýÈ÷Ãß¤Ï2025Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç254ÆüÊ¬¤ËÅö¤¿¤ëÌó4²¯7ÀéËü¥Ð¥ì¥ë¡£ÆâÌõ¤Ï¹ñ²ÈÈ÷Ãß¤¬146ÆüÊ¬¡¢ÀÐÌý¸µÇä¤ê¤ä¾¦¼Ò¤ÎÌ±´ÖÈ÷Ãß¤¬101ÆüÊ¬¡¢»ºÌý¹ñ¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç»ý¤Ä»ºÌý¹ñ¶¦Æ±È÷Ãß¤¬7ÆüÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¤Ë¤âÌ±´ÖÈ÷Ãß¤ò15ÆüÊ¬Êü½Ð¡£ÀÐÌýÈ÷ÃßË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀÐÌýÀºÀ½¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬µÁÌ³¤È¤·¤ÆÊÝÍ¤¹¤ë°ìÉô¤ò»È¤¦¡£¤³¤Î´Ö¤Ë´ä¼ê¤äÊ¡°æ¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É10¥«½ê¤Î´ðÃÏ¤ÇÊÝ´É¤¹¤ë¹ñ²ÈÈ÷Ãß¤Î30ÆüÊ¬¤òÇä¤êÅÏ¤¹¤¿¤á¿ï°Õ·ÀÌó¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Êü½Ð¤Ï3·î²¼½Ü¡Á4·î¾å½Ü¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£