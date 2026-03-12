『ぬ〜べ〜』メリーさん役は斎藤千和 彼女の意外な過去を知り…第24話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第24話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。18日放送の第24話「メリーさん」では、作中に登場するメリーさん役を斎藤千和が務める。
【画像】めっちゃ怖い！恐怖のメリーさん 公開された『ぬ〜べ〜』場面カット
第24話は、それは小学生なら誰でも知っている超有名な学園七不思議。メリーさんから手足の無い呪いの人形を渡された子は、１週間以内に学校のどこかに隠された手足を探し出さなければ、足りない部分をもぎ取られてしまうという。法子に狙いを定めたメリーさんを除霊すべく相対したぬ〜べ〜だったが、彼女の意外な過去を知り…。
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』にて連載された漫画が原作で、鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと「ぬ〜べ〜」が、生徒を守るため妖怪や悪霊など怪奇現象と闘う姿を描いた学園ヒーローアクション作品。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。1996〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、1999年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。第1クールが2025年7月〜9月にかけて放送された。
