Ž¢¤³¤ì¤°¤é¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤ÍŽ£¶âÍ»¥Þ¥ó¤Î¹â°µÅªÀâÌÀ¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤¬¶µ¤¨¤ë"¶âÍø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾®ÎÓµÁ¿ò¡ØÄ¶²þÄûÈÇ ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¶âÍø¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿
¡ÚÇßÅÄ¡Û¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Ã¤Æ·Êµ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ºÇ¶á¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡ÖÆü¶ä¤¬¶âÍø¤ò¾å¤²¤¿¡×¤È¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¡ÖÆü¶ä¤Ï·Êµ¤¤¬¤¤¤¤¤È¤¤Ë¶âÍø¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·Êµ¤¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¤¤¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡£Åú¤¨¤Ï¡Ö¥¤¥¨¥¹¡×¡£¼Â¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤ò¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿Ä¶Äã¶âÍø¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ë»þÂå¡×¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø¡×¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤É¡¢¶âÍø¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
¡Ú¾®ÎÓ¡ÛÉÔ·Êµ¤¤Î¤È¤¡¢Æü¶ä¤Ï¶âÍø¤ò²¼¤²¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¯ºö¤³¤½¡¢¡Ö¥¼¥í¶âÍø¡×¤È¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø¡×¡£¤Þ¤º¡¢¥¼¥í¶âÍøÀ¯ºö¤È¤ÏÆü¶ä¤¬¶ä¹Ô¤Ë¤ª¶â¤òÂß¤¹¤È¤¤Î¶âÍø¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¡£¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¶ä¹Ô¤¬¡Ö¼Ú¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È²¡¤·´ó¤»¤Þ¤¹¡£Æü¶ä¤«¤é¥¼¥í¶âÍø¤Ç¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¡¢¶ä¹Ô¤âÏ¢Æ°¤·¤Æ¶âÍø¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤â¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ª¶â¤¬²ó¤ê¡¢·Êµ¤¤Î¾å¸þ¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£2016Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø¤Î½ªÎ»
¡ÚÇßÅÄ¡Û¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤â¶âÍø0¤ò²¼²ó¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¾®ÎÓ¡Û2016Ç¯1·î¤«¤éÆü¶ä¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÌ±´Ö¤Î¶ä¹Ô¤¬Æü¶ä¤Ë¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢ÍÂ¶â¤Î°ìÉô¤Î¶âÍø¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÍÂ¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¤¬µÕ¤ËÆü¶ä¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍÂ¶â¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¡¢´ë¶È¤Ø¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤äÅê»ñ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¶âÍø¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¸Ä¿Í¤¬³Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÂ¶â¶âÍø¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÂ¶â»Ä¹â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Êµ¤¤ò¾å¸þ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶âÍø¤¬¥¼¥í¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤Î»þÂå¤¬2024Ç¯¤Ë½ªÎ»¤·¡¢¶âÍø¤¬¥×¥é¥¹¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ÏÊª²ÁÂÐºö¤ÎÂ¦ÌÌ¤â
¡ÚÇßÅÄ¡Û¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ç¤â·Êµ¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤à¤·¤í¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤È¤«¤âÁý¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾®ÎÓ¡Û»ä¤â·Êµ¤¤¬°ìµ¤¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇÄã»þµë¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·Êµ¤¸þ¾å¤ÎÃû¤·¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤Ë¤ÏºÇ¶á¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¼Â¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇßÅÄ¡ÛÍø¾å¤²¤¬Êª²ÁÂÐºö¤Ë¡©
¡Ú¾®ÎÓ¡ÛÊª²Á¤¬¾å¾º¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¹Ô¤¤¹¤®¤ë¤È¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÆü¶ä¤Ï¶âÍø¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¾ÃÈñ¤òÎä¤Þ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¤É¤¦¤·¤Æ¶âÍø¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¢£¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÉéÃ´¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¶âÍø¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤¬¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾ÃÈñ¤äÅê»ñ¤ÎÆ°¤¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Äã¶âÍø¤Îº¢¤Ë¡Ö4000Ëü±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤éÇã¤¨¤½¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ÆÍ½»»¤ò3000Ëü±ß¤Ë¸º¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ4000Ëü±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÇã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÃÍÃÊ¤Ï²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿´Íý¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÊª²Á¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤â¡¢Äã¶âÍø¤Îº¢¤Ë²È¤òÇã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤é±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÊÑÆ°¶âÍø¤Ç¿ô½½Ç¯¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤ÊÅÒ¤±¤Êµ¤¤¬¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ç¤¹¡Ä¡Ä
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡ÖµëÎÁ¤¬Áý¤¨¤ë¡×¡ÖÅê»ñ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹¥±Æ¶Á¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Íø¾å¤²¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¥¢¥Ã¥×¤Î±Æ¶Á¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£·Êµ¤¤È¶âÍø¤Î´Ø·¸¤òÍý²ò¤·¤è¤¦
¡ÚÇßÅÄ¡Û¶âÍø¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·Êµ¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡á¶âÍø¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡áÊÖ¤¹¤È¤¤ËÂ¿¤á¤ËÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö·Êµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡á¶âÍø¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¡áÊÖ¤¹¤È¤¤Ë¾¯¤Ê¤á¤ËÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÇßÅÄ¡Û¤¢¤È¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ö¶âÍø¡áÍø»Ò¡×¤Ç¡¢¡Ö¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ø¸ÇÄê¶âÍø¡Ù¡×¤È¡Ö¤½¤Î¤È¤¤É¤¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Î¶âÍø¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¡ØÊÑÆ°¶âÍø¡Ù¡×¤¬¤¢¤ëÅÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤È¤¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¾®ÎÓ¡Û¶âÍø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¡Ö¶âÍø¤È¤Ï²¿¤«¡×¤Þ¤È¤á
¡¶âÍø¡áÍø»Ò¡£¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤Æ¤â¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¢¶âÍø¤Î·×»»¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ±Íø¡×¤È¡ÖÊ£Íø¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦Ã±Íø¡Ä¡Ä¸µ¶â¤ËÂÐ¤·¤ÆËèÇ¯Æ±³Û¤Î¶âÍø¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦Ê£Íø¡Ä¡Ä¸µ¶â¤È¶âÍø¤Î¹ç·×³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¶âÍø¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Íø»Ò¤Ë¤âÍø»Ò¤¬¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢Ã±Íø¤è¤ê¤â¶âÍø¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£
£¶âÍø¤Î¤Ä¤Êý¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ÇÄê¶âÍø¡×¤È¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¤¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦¸ÇÄê¶âÍø¡Ä¡Ä¡Ö¶âÍø¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¡×¤È¤¤¤¦·ÀÌó¡£
¡¦ÊÑÆ°¶âÍø¡Ä¡Ä¡ÖÆü¶ä¤ÎÆ°¤¤äÂ¾¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ËÏ¢Æ°¤·¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ÀÌó¡£
¢¨¡Ö¼Ú¤ê´¹¤¨¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÇÄê¶âÍø¤ÈÊÑÆ°¶âÍø¤òÀÚ¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¤·Êµ¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÍÂ¤±¤ë¤È¤¤Î¶âÍø¡×¡Ö¼Ú¤ê¤ÆÊÖ¤¹¤È¤¤Î¶âÍø¡×¤È¤â¤Ë¾å¤¬¤ë¡£·Êµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÍÂ¤±¤ë¤È¤¡¦ÊÖ¤¹¤È¤¤Î¶âÍø¡×¤È¤â¤Ë²¼¤¬¤ë¡£
¡Ú¾®ÎÓ¡Û½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤È¤¤Ë¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸ÇÄê¶âÍø¤È¤«¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤È¤«¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤»¤º¤ËÏÃ¤ò¥µ¥¯¥µ¥¯¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î´ðËÜÅª¤ÊÅÀ¤Ï¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÚÇßÅÄ¡Û¶âÍø¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ï¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª
----------
¾®ÎÓ µÁ¿ò¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤è¤·¤¿¤«¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
1981Ç¯Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£À¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¡£2004Ç¯¤ËÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤Î¹ñÀÇÀìÌç´±¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢°Ê¸å¡¢ÅÔÆâ¤ÎÀÇÌ³½ð¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¡¢Åìµþ¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÄ´ºº¤ä½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ðÂÐ±þ¡¢ÉÔÉþ¿³ºº¶ÈÌ³Åù¤Ë½¾»ö¡£2017Ç¯7·î¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£½ñÀÒ¤ä»¨»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÀºÎÏÅª¤Ê¼¹É®³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÄ¶²þÄûÈÇ¡¡¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¶âÍø¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ØËÍ¤é¤ò¼é¤ë¤ª¶â¤Î¶µ¼¼¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤ë ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø2050Ç¯¤Î¥¤¥ó¥É·ÐºÑ µÞÀ®Ä¹¤¹¤ëµðÂç»Ô¾ì¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè¿Þ¡Ù¡ÊNEXTRAVELER BOOKS¡Ë¡¢¡ØÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡¡ÉÙÍµÁØ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¶â¤Î´ðËÜ¡×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Û¤«Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ ¾®ÎÓ µÁ¿ò¡Ë