◾️コンセプトEP『C.U.T』

2026年3月18日（水）リリース

プリアドプリセーブ：https://yama.lnk.to/CUT_PAPS

◆先行シングル「TWILIGHT」

配信：https://yama.lnk.to/TWILIGHT



◆先行シングル「End roll」

配信：https://yama.lnk.to/endroll



◆先行シングル「蛹」

配信：https://yama.lnk.to/sanagi_PAPS

▼楽曲クレジット○M1「TWILIGHT」Produced by Matt CabLyrics : yama, GRe4N BOYZ, Matt CabMusic : yama, Matt Cab, GRe4N BOYZArrangement : Matt CabRecorded by Matt CabMixed by Ryuseiyamaの楽曲を多く手がけるプロデューサーMatt Cab、2000年代のJ-Popを作ってきたGRe4N BOYZ、そしてyamaという三者共同による楽曲。シティーポップサウンドに、軽やかでリラックスしたメロディーを乗せる。夜を超えていく二人をやり取りをyamaが語り部のように歌い、「C.U.T」の幕開けを飾る。○M2「End roll」Produced by GeGLyrics : yamaMusic : yama, GeGArrangement : GeGGuitar : Kazuki IsogaiPiano : Kazuhiko MaedaSynthesizer : Eiji NakamuraBass & E.Piano : Takuya HayashiMixed by Noriaki WatanabeRecorded at G.B.’s StudioプロデューサーにGeG（変態紳士クラブ）を迎え、yamaとの共作曲で制作された楽曲。印象的なピアノのフレーズに乗せて、続いていく暮らしの機微をyamaの歌で描く。自分を繕うことで他者の関わりに距離をとっていたyamaが「泥だらけの顔がお似合いだから」と、不格好な姿もすべて包み込むように歌う姿は、yamaの思考の現在地を表しているよう。○M3「Hanamushiro」Produced by 秦 基博Sound Produced by トオミ ヨウLyrics : 秦 基博Music : 秦 基博Drums : 玉田豊夢Electric Bass : 鈴木正人Electric Guitar : 真壁陽平Rhodes & Other Instruments : トオミ ヨウRecorded & Mixed by 片岡恭久Additional Recorded by 米津裕二郎Recording Assisted by 米津亮汰 (prime sound studio form), 石川りさ子（LANDMARK STUDIO)Recorded & Mixed at prime sound studio form, LANDMARK STUDIO秦 基博による楽曲提供。編曲をトオミ ヨウが担当し、レコーディングは、Drums：玉田豊夢、Electric Bass：鈴木正人、Electric Guitar：真壁陽平、Rhodes & Other Instruments：トオミ ヨウという豪華ミュージシャンたちにより行われた。桜の花が散る季節の情景と重ねて、移り行く心情を美しく描く。「春を告げる」で世に出たyamaが、自分自身のPopsを追求するこのタイミングで「春が終わる」と歌う。yamaの転機を感じさせる楽曲。○M4「Remember」Lyrics : におMusic : におGuitar : 有島コレスケBass : 勝矢匠Keyboard : 半田彬倫Drums : 吉田雄介Recorded by 安中龍磨Mixed by 小森雅仁Recorded at 青葉台スタジオMixed at ABS RECORDINGyamaの「rain check」を手がける作曲家・にお による楽曲提供。レコーディングは、yamaが共にライブを行うレギュラーサポートメンバーにより行われた。過ぎ去った愛しい日々を振り返るように綴る。yamaのメッセージや現在地を表現する他の楽曲とは異なり、yamaがストーリーテリングをするかのように歌い紡ぐ。○M5「UPSIDE DOWN」Produced by Matt CabLyrics : yama, Tamami, Matt CabMusic : yama, Matt CabArrangement : Matt CabRecorded by Matt CabMixed by Ryuseiyamaの楽曲「偽顔」をともに制作したプロデューサーMatt Cab、作詞家のTamamiとyamaという三者により制作。「UPSIDE DOWN」という曲名は「天地逆転」の意味を持ち、「空まで落ちていく 逆さまの感性で」と常識や価値観がひっくり返る瞬間を描く。スタイリッシュなトラックと反して、Downな未来も運命も裏返すという熱量の高いメッセージが込められている。○M6「蛹」Produced by GooDeeLyrics : yamaMusic : yama, GooDee, 浦島健太Arrangement : GooDeeRecorded & Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi (KHORDLINE Inc.)Recorded at ABS RECORDINGプロデューサーにGooDeeを迎え、yamaとの共作曲で制作された楽曲。Aメロ、Bメロ、サビという”J-Popフォーマット”から解き放たれたトラックに乗せて、「C.U.T」のコンセプトであり、2026年のyamaのテーマである「羽化」をリリックで表現。手探りながらも自分の音楽を模索してきたyamaが、自分の音楽を探す過程で感じた変化の葛藤と、“もうとめられないや”と次のフェーズへ向かう自身の解放を綴っている。yamaの音楽史の中でマスターピースとなる1曲。・M1〜M5Mastered by Takeo Kira at TEMAS Mastering Studio・M6Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology® (Patented).