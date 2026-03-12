フジ小澤陽子アナ、6月で退社へ 2015年から11年在籍「何にも代え難い幸せな時間でした」出産経て心境変化【全文】
【モデルプレス＝2026/03/12】フジテレビアナウンサーの小澤陽子（34）が3月12日、自身のInstagramを更新。2026年6月をもってフジテレビを退社することを発表した。
小澤アナは「いつも温かく見守ってくださっている皆さま」と切り出し、「2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました」と発表。「幼い頃から大好きだったフジテレビで、報道・スポーツ・バラエティーと、ジャンルの垣根を越え多くの現場に携わらせてもらった11年間は、私にとって濃厚で、何にも代え難い幸せな時間でした」とこれまでの活動を振り返り、思いをつづった。
関係者や視聴者への感謝をつづり「台場での出逢いと経験は、これからの人生においてもかけがえのない宝物です」とコメント。続けて「キャリアを重ねる中で、自分の中に眠っていた『自ら何かを創造したい』という純粋な想いが膨らんでいきました」と心境の変化を明かし、「そんな折に娘を授かり、育児と向き合う中で時間の尊さと有限さを痛感しております」と出産後の心境もつづった。
小澤アナは「これまでの人生においても『“今”の自分にしか行けない場所へ行き、“今”の自分にしかできないことをする』という決断を指針にしてきました。一度きりの人生において、“今の私”だからこそ描ける価値観を形にするべく、この度新しい一歩を踏み出す決意をいたしました」と退社の理由を説明。今後については「11年間培ってきた“伝える・聴く力”を活かした活動の場も広げながら、より主体的に、クリエイティブなことにも挑戦したいと考えております」とし、「子どもと共に歩むこれからの人生が、周りの方々に温かな気持ちをお届けできるものになるよう、日々感謝の気持ちを胸に精進してまいります」と意気込み。最後には「3月いっぱいオンエアがありますが、ひとまず。11年間、本当にありがとうございました」と改めて感謝の気持ちを記し、「今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。
小澤アナは1991年7月29日生まれ、神奈川県出身。慶應義塾大学を卒業後、2015年に同局に入社。2016年〜2023年まで進行を務めたバラエティー番組「全力！脱力タイムズ」（金曜よる11時〜）で人気を博し、2022年11月には同番組内で結婚を発表。2024年2月13日に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
