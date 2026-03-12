フリーアナウンサーの中川安奈（32）が11日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・27）に出演。サークルの先輩にあたる人気アーティストを明かす場面があった。

この日はフリーアナウンサーの森香澄、タレントの村重杏奈、お笑いコンビ「Aマッソ」の加納と居酒屋でトークを展開。大衆居酒屋で、最近こういった店には来ないかと問われた中川は「最近はあんまりですけど。大学時代はよくサークルとかで来てました」と打ち明けた。

「ダンスサークルに入ってたんですけど、結構イケイケの」と中川。「岩ちゃんさん、EXILEの、が入っていたサークルだったんで」と「EXILE」「三代目 J SOUL BROTHERS」のメンバーでソロアーティスト、俳優としても活動する岩田剛典がかつて所属していたとも明かし、「もうほぼダンス×飲みサー（サークル）みたいな」と振り返った。

村重は「岩ちゃんの母校ですか？」と尋ね、中川は「そうです。慶応大学に通っていたので」と回答。村重は「岩ちゃん慶応大学だったんですか。カッコいいのに頭もいいんだ」と感心した。

中川は「もう本当に。全部そろっている先輩だったけど」とうなずいた。