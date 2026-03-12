横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが、新型車両のデザインコンセプト「未来」に2人の「未来」を乗せた「相鉄13000系フォトウエディングプラン」を発売。

2026年3月30日より営業運転をスタートする「13000系」とともに、新たなステージへ進めます☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「相鉄13000系フォトウエディングプラン」

費用：一式 495,000円（税込）

プラン内容：撮影データ100カット（DVD-R1枚）納品／ドレス・タキシード各1点／ヘアメイク（新婦のみ）着付け／新郎・新婦のアテンド ※その他オプションあり

販売開始日：2026 年3月9日（月）※撮影は年末年始を除く土日祝日のみ、1日1組限定

販売場所：横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

実施内容：相模鉄道 車両センター（海老名市）にて2026年3月30日から営業運転を開始する新型車両「13000系」とのフォトウエディング

実施場所：相模鉄道 車両センター（相鉄本線かしわ台駅から徒歩4分）

撮影シーン一例：13000系前面撮影・客車内撮影・運転台撮影・ピット内外撮影など

※車両センター内には、車両センター係員およびホテルスタッフが誘導

※施設の使用状況により、要望を聞いたうえで、日程を調整・相談します

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

※写真はイメージです

相鉄グループの相模鉄道と相鉄ホテルより、新型車両を背景にした「相鉄13000系フォトウエディングプラン」が登場。

相鉄ホテルが運営する横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズにて販売されています！

「相鉄13000系フォトウエディングプラン」は、相模鉄道の駅係員の発案により誕生。

「YOKOHAMA NAVYBLUE」の車両を背景に、フォトウエディングを実施したいという思いから実現しました。

フォトウエディングの背景となるのは、2026年3月30日から営業運転を開始する新型車両「13000系」です。

「13000系」には、これまでのデザインコンセプト「安全×安心×エレガント」に、新しく「未来」を加えました！

プランではピット前や

ピット内のほか

客車内

運転台でも撮影が可能。

撮影データ100カットを収めたDVD-R1枚を納品するほか、ドレス・タキシード各1点と気付け、新婦のヘアメイクなどが含まれます。

スタッフが新郎・新婦をアテンドしてくれ、晴れやかな2人の門出と「未来」を願う、特別なロケーションフォトウエディング。

「YOKOHAMA NAVYBLUE」の車両を背景に、2人の新たなステージを祝福します☆

「YOKOHAMA NAVYBLUE」の新型車両を背景にしたロケーションフォトウエディングで、2人の門出を祝福。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「相鉄13000系フォトウエディングプラン」は、2026年3月9日より販売スタートです！

