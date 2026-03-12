ソフトバンク小久保裕紀監督、WBCに言及 共闘したからこその視点で大谷翔平のすごさを語る
昨年5年ぶりの日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークスの小久保裕紀監督が、12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
小久保監督は11年ぶりの登場。前回出演時は日本代表監督として大谷翔平選手とも共闘。師と仰ぐ王貞治さんの素敵なエピソードを振り返ると、黒柳徹子からのある贈り物を披露。11年越しの感謝を伝えた。
小さい頃から女手一つで育ててくれた最愛の母が2017年に70歳で他界。子ども時代に母を傷つけてしまった忘れられない一言や、晩年一緒に旅をした思い出など、ありし日の母とのエピソードを明かした。
日本一のチームを束ねる監督の最大の癒しは9匹の猫。どんな時でも変わらぬ態度で接してくれる姿に癒されるそう。2人の子どもの父でもあり、長男は今年で29歳、長女は27歳になる。共にお酒を飲み交わすこともあるそうで、うれしそうに語る姿には優しい父としての素顔も垣間見えた。
話題は現在開催中のワールド・ベースボール・クラシックにもおよび、活躍が期待される大谷選手のすごさを共闘したからこそ知る視点で語っている。
