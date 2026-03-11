ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 咲き誇る花 春の風情楽しむ人々 中国雲南省 咲き誇る花 春の風情楽しむ人々 中国雲南省 咲き誇る花 春の風情楽しむ人々 中国雲南省 2026年3月11日 23時42分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １０日、昆明市の観光農園「名花谷」でヒナゲシの花を撮影する人。（昆明＝新華社記者／陳欣波） 【新華社昆明3月11日】中国雲南省昆明市では春の気配が日増しに濃くなり、花々が競うように咲き誇っている。人々は散策や花見を楽しみ、春の風情を満喫している。１０日、昆明市の観光農園「名花谷」で、写真撮影を楽しむ人たち。（ドローンから、昆明＝新華社記者／陳欣波）１０日、昆明市の観光農園「名花谷」を散策する人たち。（ドローンから、昆明＝新華社記者／陳欣波）１０日、昆明市の観光農園「名花谷」でくつろぐ人たち。（昆明＝新華社記者／陳欣波）１０日、昆明市の観光農園「名花谷」で写生をする人。（昆明＝新華社記者／陳欣波）１０日、昆明市の観光農園「名花谷」のヒナゲシ畑で写真を撮る人。（昆明＝新華社記者／陳欣波） リンクをコピーする みんなの感想は？