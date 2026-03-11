Omoinotakeが、3月1日に藤井怜央(Vo,key)の母校である島根県立松江北高等学校の卒業式にサプライズ登場し体育館でライブを披露した。そのライブの模様から「Wonderland」のパフォーマンス映像が公開されている。

この日披露されたのは、卒業をテーマに制作された最新曲「Wonderland」、代表曲「オーダーメイド」、そして「幾億光年」の3曲。松江北高校の卒業生や在校生が集まる体育館は歓声に包まれ、温かな多幸感あふれる空間となった。

「Wonderland」は、「卒業」をテーマにユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春2026」大学生篇CMソングとして書き下ろされた楽曲。大切な仲間と過ごした日々や尊い時間はここで一区切りを迎えるが、大切な人や思い出とはこれからもずっと一緒にいたい--。そんな卒業への想いを、UKガラージのビートに乗せた明るくも切ないサウンドで描いた楽曲となっている。プロデュースは蔦谷好位置が手掛けた。

Omoinotakeは今週末3⽉15⽇（⽇）に日本武道館でのライブを控えている。各詳細や今後の情報はオフィシャルサイトおよびSNSにて。

◾️＜Omoinotake Live at ⽇本武道館＞ 日時：2026年3⽉15⽇（⽇）

開場/開演：17:00/18:00

会場：日本武道館 ▼券種・料金

チケット料金：指定席 \8,800（税込）

指定席（学割）：￥7,000（税込）

※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可

※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。

（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただきます。予めご了承ください。） 特設サイト https://omoinotake.com/live-shinka-nipponbudokan/