¼·³¤¤Ò¤í¤¡¢2nd SINGLE¡ÖAKATSUKI¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¡ª¥ê¡¼¥É¶Ê¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡×OP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¡ª
ÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¼·³¤¤Ò¤í¤¤¬¡¢2nd SINGLE¡ÖAKATSUKI¡×¤ò6·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ï¿·¶Ê2¶Ê¤ÈºòÇ¯³«ºÅ¤·¤¿¡ÖOne-man LIVE773¡ÈCrystal¡É¡×¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¶Ç¤Î¶õ¡×¤Ï¼·³¤¤âÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëº£Ç¯7·îÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â·èÄê¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¼·³¤¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢²Î»ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¶Ê¤Î¸ø³«¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎBlu-ray¤Ë¤Ï¡Ö¶Ç¤Î¶õ¡×¤ÎMV¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖOne-man LIVE773¡ÈCrystal¡É¡×ÅìµþÌë¸ø±é¤ÎMC½¸¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ú¼·³¤¤Ò¤í¤ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßvol.2¡Û¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¡£º£²ó¤ÏAKATSUKI¥é¥¤¥Ö¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆ±¤¸°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ê¸µ¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¤Ï6·î28Æü(Æü)¤è¤ê6ÅÔ»Ô11¸ø±é¤ò½ä¤ë¼«¿È½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ÖHIROKI NANAMI LIVE HOUSE TOUR¡ÈAKATSUKI¡É¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¤¬¼Â»ÜÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2nd SINGLE
¡ÖAKATSUKI¡×
6·î3ÆüÈ¯Çä
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ê2¥Þ¥¥·¥·¥ó¥°¥ë¡ÜBlu-ray¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§KIZM-90851¡Á3
²Á³Ê¡§¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://773.lnk.to/AKATSUKI_CD
¡ãCD¡ä¡ÊDisc1¡Ë
01.¶Ç¤Î¶õ
¡ú¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¼·³¤¤Ò¤í¤ / ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§YASUHIRO(¹¯´²)
02.Dahlia
ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§ÃæÂ¼ÂÙÊå
¡ãCD¡ä¡ÊDisc2¡Ë
01. Not Over(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
02. SASSOU(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
03. ÎÓ¸é¤Î²Ö(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
04. It¡Çs My Soul(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
05. Magic of Love(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
06. ¥¢¥ë¥Ç¥ó¥Æ(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
07. Dearest(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
08. Ìë¤Îî®(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
09. DAYLIGHT(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
10. Û£Ëæ(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
11. ²Ö¤ËÍò(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
12. Knock down night(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
13. THE CHASER(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
14. Skyward(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
-ENCORE-
15. BuZZ(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
16. Starting Over(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
17. START!! (One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
¡ãBlu-ray¡ä
¡Ö¶Ç¤Î¶õ¡×Music Video ¡õ Behind The Scenes
¡ÖAKATSUKI¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ Behind The Scenes
¡ÖOne-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É¡×ÅìµþÌë¸ø±éMC½¸
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Ê¥Þ¥¥·¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§KICM-2173
Äê²Á¡§¡ï2,640¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
01.¶Ç¤Î¶õ
¡ú¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¼·³¤¤Ò¤í¤ / ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§YASUHIRO(¹¯´²)
02.Dahlia
ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§ÃæÂ¼ÂÙÊå
03.Not Over(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
04.SASSOU(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
05.Knock down night(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
¡Ú7seas+¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¡Û
¸ÂÄêÈ×ÆâÍÆ
¡¦2nd SINGLE¡ÖAKATSUKI¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×CD
¡¦¼·³¤¤Ò¤í¤ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß vol.2(Ìó15Ñ)
²Á³Ê¡§¡ï9,130¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨CD¤Ï»ÔÈÎ¾¦ÉÊ¤ÈÆ±°ìÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨KING RECORDS STORE¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨7seas+¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¤Î¤´Í½Ìó³«»Ï¤Ï2026Ç¯3·î12Æü(ÌÚ)Àµ¸á¡Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
7seas+¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¤Î¾ÜºÙ¡¦¤´ÃíÊ¸¤Ï¡¢7seas+¤Ø¥í¥°¥¤¥ó¸å¡ÖGOODS¡×¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://7seasplus-fc.com/
¤µ¤é¤Ë7seas+¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¤ò´ü´ÖÆâ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ(¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Áá´üÍ½Ìó´ü´Ö
2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËÀµ¸á¡Á2026Ç¯4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È (54mm¡ß86mm)
¢¨´ü´ÖÆâ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¾¦ÉÊÈ¯Á÷»þ¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´Ö°Ê¹ß¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÏÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ÖHIROKI NANAMI LIVE HOUSE TOUR ¡ÈAKATSUKI¡É¡×
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://nanami-akatsuki.jp/
¡¦°ñ¾ë¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
2026Ç¯6·î28Æü(Æü)¡¡mito LIGHT HOUSE
¡ã1Éô¡ä OPEN 14:45 / START 15:30
¡ã2Éô¡ä OPEN 17:45 / START 18:30
¡¦Ê¡²¬¡ÊÃåÀÊ¡Ë
2026Ç¯7·î3Æü(¶â)¡¡Ê¡²¬¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥ë ¥¹¥«¥é¥¨¥¹¥Ñ¥·¥ª
¡ã1Éô¡ä OPEN 14:45 / START 15:30
¡ã2Éô¡ä OPEN 17:45 / START 18:30
¡¦Âçºå¡ÊÃåÀÊ¡Ë
2026Ç¯7·î7Æü(²Ð)¡¡¤Ê¤ó¤Ðhatch
¡ã1Éô¡ä OPEN 14:45 / START 15:30
¡ã2Éô¡ä OPEN 17:45 / START 18:30
¡¦µÜ¾ë[FCÂßÀÚ¸ø±é]¡ÊÃåÀÊ¡Ë
2026Ç¯7·î15Æü(¿å)¡¡darwin
OPEN 14:45 / START 15:30
¡¦°¦ÃÎ[FCÂßÀÚ¸ø±é]¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
2026Ç¯7·î18Æü(ÅÚ)¡¡NAGOYA CLUB QUATTRO
¡ã1Éô¡ä OPEN 14:45 / START 15:30
¡ã2Éô¡ä OPEN 17:45 / START 18:30
¡¦Åìµþ¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
2026Ç¯7·î21Æü(²Ð)¡¡·ÃÈæ¼÷ LIQUIDROOM
¡ã1Éô¡ä OPEN 14:30 / START 15:30
¡ã2Éô¡ä OPEN 17:30 / START 18:30
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥í¡¼¥Á¥±¡§LEncoreÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§3·î9Æü(·î) 12:00 ¡Á3·î15Æü(Æü) 23:59
ÅöÍîÄÌÃÎ¡§3·î19Æü(ÌÚ) 18:00¡Á½ç¼¡
¢¨LEncore²ñ°÷¤ÎÊý(·èºÑÊýË¡¤ËLEncore¥«¡¼¥É¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿Êý)¤¬¤ª¿½¹þ¤ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·èºÑÊýË¡¤ÏLEncore¥«¡¼¥É¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§¤¤¤ÁÁá¥×¥ì¥ê¥¶¡¼¥ÖÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§3·î9Æü(·î) 12:00 ¡Á3·î15Æü(Æü) 23:59
ÅöÍîÄÌÃÎ¡§3·î19Æü(ÌÚ) 18:00¡Á½ç¼¡
¢¨¤Ô¤¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÊý(·èºÑÊýË¡¤Ë¤Ô¤¢¥«¡¼¥É¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿Êý)¤¬¤ª¿½¹þ¤ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·èºÑÊýË¡¤Ï¤Ô¤¢¥«¡¼¥É¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ø±é¡§ 9,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÃåÀÊ¸ø±é¡§11,000±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¼·³¤¤Ò¤í¤PROFILE¡ä
¸ª½ñ¡§ÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥¡¦²Î¼ê ¡¿ ¤¤¤Ð¤é¤Âç»È
°¦¾Î¡§¥«¥¤
½Ð¿ÈÃÏ¡§°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô
¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡§¤ß¤«¤ó¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦àÝàê¡¦»þ·×¡¦ËÜ
ÆÃµ»¡§¥¦¥¤¥ó¥¯¡¦¤ß¤«¤ó¤ÎÁáÇí¤¡¦¥Þ¥ó¥È¤µ¤Ð¤
ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¸å¡¢¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤è¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
°Ê¹ß¡¢ÏÃÂêºî¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤äÉñÂæ¼ç±é¤òÂ¿¿ôÌ³¤á¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë-MASHLE-¡×¥¢¥Ó¥¹¡¦¥ì¥¤¥¶¡¼Ìò¡¢¡ÖÀï¹ñÍÅ¸Ñ¡×ÀéÌëÌò¡¢¡Ö±¨¤Ï¼ç¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×ÉÍÌÚÌÊÌò¤Ê¤É¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉñÂæ¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ùã¼ÅÁÌ·½â¸»»áÊª¸ì¡×²ÎÀç·óÄêÌò¡¢
ÉñÂæ¡Ö¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡×009¡¿ÅçÂ¼¥¸¥ç¡¼Ìò¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ö¼·¿§¤¤¤ó¤³¡×¼·¿§¤¤¤ó¤³Ìò¡£
½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¹ç¥³¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é½÷¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Ç¤Ï¥¤¥±¥á¥óÃËÁõ½÷»Ò¤ÎÁÉË§Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¸½ºß¤ÏÀ¼Í¥¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¼·³¤¤Ò¤í¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://hiroki773.com