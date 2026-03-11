アニメ『ちいかわ』のなぞなぞ本が発売 全222問の大ボリューム、持ち運びしやすいB6判サイズ【おためし問題あり】
人気アニメ『ちいかわ』を題材にしたなぞなぞ本『キャラぱふぇブックス ちいかわ みんなでなぞなぞ』（税込1100円）が11日、KADOKAWAより発売された。かわいいキャラクターイラストとともに、オリジナルのなぞなぞ全222問を収録した1冊となる。
【画像】おためし問題も掲載！『ちいかわ みんなでなぞなぞ』の誌面サンプル
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
本書には、ちいかわやハチワレ、うさぎ、モモンガなどおなじみのキャラクターが登場。アニメの名場面のイラストも多数収録され、作品の世界観を楽しみながらなぞなぞに挑戦できる内容となっている。
問題は、ちいかわたちキャラクターのほか、「労働」のようなアニメの世界観にちなんだ問題など、4つのテーマに分けて掲載。サイズは持ち運びしやすいB6判で、ページ数は80ページ。おうち時間はもちろん、外出時の読み物としても楽しめる仕様となっている。
【掲載されているなぞなぞ例】
・ちいかわの下のほうで流れているものってなあに？
・1分は60秒。ではこわがりなちいかわは何秒？
・ちいかわみたいに泣き虫な動物は、猫？犬？
・旅行する人が集まる工場って、どんな工場？
・お料理しながら3回うなずいている人ってだれ？
・お仕事するときカッコよく見えるタイってどんなタイ？
