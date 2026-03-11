´ØÅì¡¡11ÆüÌë¤«¤éÆîÉô¤Î»³±è¤¤¤ÇÀã¡¡13Æü¤ÏºÆ¤ÓÅß¤Î´¨¤µ¡¡Ï©ÌÌÅà·ë¤ä´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ
´ØÅì¤Ï¡¢º£Æü11Æü(¿å)Ìë¤«¤é12Æü(ÌÚ)Ì¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¢º¬¼þÊÕ¤Ê¤É¤ÇÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£13Æü(¶â)¤Ï±À¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÅß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¤»þ´ü¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢µ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ìë¤«¤é»³±è¤¤¤Î°ìÉô¤ÇÀã
º£Æü11Æü(¿å)¤Î´ØÅìÃÏÊý¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ìë¤Ï¡¢É÷¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆîÉô¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ß¤ë»þ´Ö¤ÏÃ»¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢È¢º¬¼þÊÕ¤äÃáÉã¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü12Æü(ÌÚ)Ì¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¤¡¡13Æü¤ÎÆüÃæ¤ÏÅß¤Î´¨¤µ
13Æü(¶â)¤Ï¡¢Æî¤Î³¤¾å¤ò¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸á¸å¤Û¤É±À¤ÎÂ¿¤¤Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äãµ¤°µ¤ÏÎ¦ÃÏ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿½ê¤òÄÌ¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï±è´ßÉô¤Î°ìÉô¤Ë¸Â¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï10¡î¡Á11¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
14Æü(ÅÚ)¤È15Æü(Æü)¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢³°¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢16Æü(·î)¤«¤é17Æü(²Ð)¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Íè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅ·µ¤¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬Áá¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£14Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬15¡î°Ê¾å¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¡¢À²¤ì¤ëÆü¤Û¤ÉÄ«ÈÕ¤ÈÆüÃæ¤È¤Îµ¤²¹º¹¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â¤Ï?
¾å¤Î¿Þ¤Ïµ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤ê½ë¤µ¤ä´¨¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ 25¡î°Ê¾å
¾¯¤·Êâ¤¯¤È´À¤Ð¤à¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢È¾Âµ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ 20¡î°Ê¾å25¡îÌ¤Ëþ
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ëµ¤²¹¤Ç¡¢Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä°ìËç¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ 15¡î°Ê¾å20¡îÌ¤Ëþ
¶õµ¤¤¬¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ë¤Ê¤É½Å¤ÍÃå¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ 10¡î°Ê¾å15¡îÌ¤Ëþ
µ¤²¹¤¬15¡îÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¸ü¼ê¤Î¤â¤Î¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£10¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Ê¤ÉÇö¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ 5¡î°Ê¾å10¡îÌ¤Ëþ
ËÜ³ÊÅª¤Ê´¨¤µ¤Ç¡¢ÅßÊª¤Î¥³¡¼¥È¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¤âÃÈ¤«¤Ê¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤ë¤Ê¤É´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¦ 5¡îÌ¤Ëþ
¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ç¡¢ËüÁ´¤Ê´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¼êÂÞ¤Ê¤É¤â»È¤Ã¤Æ¡¢´¨¤µ¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ïµ¤²¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É÷¤Î¶¯¤µ¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÉ÷Â®¤¬1¥á¡¼¥È¥ëÁý¤¹¤È¡¢ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤À¤ÈÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ï1¡î²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¤Î¶¯¤¤Æü¤Ë¤Ï°ìËç°áÉþ¤òÂ¿¤¯½Å¤Í¤ë¡¢¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤òÃå¤ë¤Ê¤É¡¢¹©É×¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æü¡¹¤Îµ¤²¹¤äÉ÷¤âÅ·µ¤Í½Êó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ËÅ¬¤·¤¿ÉþÁõÁª¤Ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
