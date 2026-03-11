【第3回 どまんなかアニメ映画祭】5月16日（土）・17日（日）のレジェンドゲスト発表！
今年も『どまんなかアニメ映画祭』が5月15日（金）から21日（木）の7日間、日本のどまんなか、名古屋にあるミッドランドスクエア シネマで開催される。5月16日（土）、5月17日（日）に登壇するゲストが発表された。
2024年5月に開催された『第1回 どまんなかアニメ映画祭』、続いて2025年5月に開催の『第2回 どまんなかアニメ映画祭』に続き、アニメファンからの好評を受け『第3回 どまんなかアニメ映画祭』が、2026年5月に開催される。
このたび、5月16日（土）と17日（日）のゲスト登壇者が発表された。
まずは16日の登壇者を紹介。
『伝説巨神イデオン 接触篇／発動篇』では、アニメ評論家の藤津亮太が解説を行う。
『アリオン』のゲストは、監督を務めた安彦良和と、セネカ役の声優・田中真弓。インタビュアーはライターの石井誠が務める。
『天使のたまご』4K リマスターのゲストは音楽監督の菅野由弘、インタビュアーはアニメ特撮研究家の氷川竜介が務める。
また、『特別企画：80年代アニメを語りつくす会 Ep.1』には、ゲストに氷川竜介、アニメ企画プロデューサーの諏訪道彦、アニメプロデューサーの植田益朗、アニメーターの佐野浩敏、声優の佐々木るんが登壇、司会は石井誠が務める。
そして17日。
『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ！戦国大合戦』のゲストは、みさえ役の声優・ならはし みき。インタビュアーは石井誠が務める。
『メトロポリス』のゲストは、監督のりんたろう、アニメーションプロデューサーの丸山正雄、音楽の本多俊之。インタビュアーは、アニメーション史研究家の原口正宏が務める。
『火垂るの墓』のゲストは編集の瀬山武司、インタビュアーは東京造形大学特任教授の叶精二が務める。
『機動戦士ガンダム F91 完全版』のゲストは、声優の冬馬由美。氷川竜介がインタビュアーを務める。
当時を知るスタッフや演者、まさにレジェンドの貴重なお話を聞ける機会、ぜひ会場で作品と共に堪能してほしい。そして続報もお見逃しなく。
