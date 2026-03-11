１１日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２１．８７ポイント（０．０８％）高の２５９８１．７７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４．３８ポイント（０．１７％）高の８７２４．６４ポイントと続伸した。売買代金は１４７４億９１２０万香港ドルに縮小している（１０日前場は１７２０億７１０万香港ドル）。

前日の好地合いを継ぐ流れ。中国の景気持ち直し期待などが支えとなっている。１０日に公表された１〜２月の貿易統計では、米ドル建て輸出が前年同期比２１．８％増（予想は７．２％増）、輸入が１９．８％増（予想は７．０％増）で着地している。そのほか、原油相場高騰の警戒感が薄れたこともプラス。米・イスラエルとイランの戦争が長期化すると不安視される中、外電は１１日、「国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が過去最大規模の石油備蓄放出を提案した」などと報じた。

ただ、上値は重い。原油相場は落ち着きつつあるが、中東情勢を巡る不透明感は依然としてくすぶっている。イランの外交当事者は海外メディアのインタビューで、「イラン政府は米国との長期戦に備えている」と警告した。また、米メディアは１０日、「オイルロード」要衝のホルムズ海峡にイラン軍が機雷を敷設し始めていると報じている。

一方、中国ではあす１２日、今年からスタートする第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）の要綱を審議する全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が閉幕する。経済対策に対する期待感は根強いが、政策動向を見極めたいとするムードも漂った。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、民間自動車メーカーの吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が８．６％高、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が８．４％高、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が４．９％高と上げが目立った。ＣＡＴＬは好決算が引き続き手がかり。同社が１０日報告した通期決算は、事前予想を上回る４２％増益を達成した。

セクター別では、自動車関連が高い。吉利汽車やＣＡＴＬのほか、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が１６．１％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が５．６％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が４．８％ずつ上昇した。新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの蔚来については、１０〜１２月期決算が予想を上回る増収となり、損益が赤字予想に反し黒字となった事や１〜３月の売上高見通しが前年から倍増したことなどが刺激材料となっている。

半面、人工知能（ＡＩ）技術の銘柄群は安い。滴普科技（１３８４／ＨＫ）が６．７％、雲知声智能科技（９６７８／ＨＫ）が２．５％、商湯集団（センスタイム：２０／ＨＫ）が１．７％、ミニマックス・グループ（ＭｉｎｉＭａｘ：１００／ＨＫ）が１．６％ずつ下落した。同セクターはこのところ、ＡＩブームが今年も盛り上がるとの見方で買いが目立っていたが、この日は利益確定の売りにおされている。

本土マーケットも続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０５％高の４１２５．３２ポイントで前場の取引を終了した。金融が高い。不動産、発電・電設、自動車、海運なども買われた。半面、宇宙・軍需産業は安い。資源・素材、医薬、半導体、空運も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）