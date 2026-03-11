開催：2026.3.11

会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム

結果：[プエルトリコ] 2 - 3 [カナダ]

WBCの試合が11日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでプエルトリコとカナダが対戦した。

プエルトリコの先発投手はＪ・デレオン、対するカナダの先発投手はＪ・バラゾビックで試合は開始した。

1回裏、3番 Ｎ・アレナド 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでプエルトリコ得点 PUR 1-0 CAN

3回表、3番 Ｔ・オニール カウント3-2から押し出しの四球でカナダ得点 PUR 1-1 CAN、4番 Ｔ・ブラック カウント3-2から押し出しの四球でカナダ得点 PUR 1-2 CAN

4回表、7番 Ａ・トロ 4球目を打ってライト線へのタイムリーヒットでカナダ得点 PUR 1-3 CAN

4回裏、6番 Ｍ・マルドナド 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでプエルトリコ得点 PUR 2-3 CAN

試合は2対3でカナダの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカナダのＬ・アレンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はプエルトリコのＪ・デレオンで、ここまで0勝1敗0S。カナダのＢ・ダイクゾーンにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-11 12:14:09 更新