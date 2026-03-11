卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は10日、女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング13位の大藤沙月（ミキハウス）は同2位の王曼碰（中国）と対戦。ゲームカウント3－0で勝利を飾り、2回戦進出を決めた。

日本人キラーとして日本女子の前に立ちはだかってきた王曼碰。衝撃の勝利を飾った大藤が試合後に勝因を振り返っている。

■早田、張本美らが未勝利の天敵

王曼碰は2019年10月に行われたスウェーデンオープンで伊藤美誠（スターツ）に敗れて以来、日本選手に無敗を誇ってきた。そんな世界2位と対峙した大藤は、立ち上がりからテンポの良いラリーで持ち味の両ハンドを力強く振るなど、王曼碰相手に主導権を握った。

第1ゲームを11－7で先取すると、第2ゲームも11－5と奪取し、王手をかけて相手を追い詰めた。王曼碰がバックサービスを用いるなど戦術転換を図るも、大藤の勢いは止まらず、11－3と圧倒。日本女子の“天敵”をストレートで下す衝撃の勝利を収めた。

大藤は試合後に「まずはびっくりしているという一言でとてもうれしい」とコメント。「前回は0－3だったので、まず自分の中では1ゲームをとるという気持ちで臨んだんですけど、この1週間自分の感覚もよくて、しっかり練習できていた。コーチにも『誰にでもチャンスはある』と言ってもらえてたので、自信を持って試合に臨みました」と試合に挑むにあたっての心境を明かした。

大藤は今年の「WTTチャンピオンズ・ドーハ」での対戦を振り返りながら、「前回の試合の時にサーブ、レシーブで消極的な戦術だったので、今回はサーブからの3球目とレシーブを自分から攻めていくという戦術で試合に臨みました」と述べ、2度目の対戦での勝利の要因に戦術転換を挙げた。

これまで早田ひな（日本生命）が0勝5敗、張本美和（木下グループ）が0勝11敗と、日本女子の中心選手の前に立ちはだかってきた王曼碰。世界2位の壁をこじ開けた大藤の、今大会でのさらなる躍進に注目が集まる。