春限定！ホテル椿山荘東京「宇治茶アフタヌーンティー with 辻利兵衛本店」をチョコレートと一緒に
ホテル椿山荘東京のロビーラウンジ「ル・ジャルダン」で、2026年4月13日（月）から6月30日（火）まで「宇治茶アフタヌーンティー with 辻利兵衛本店」を開催。
宇治茶の香りにチョコレートのコクを重ねたスイーツや、和の素材を取り入れたセイボリーが並ぶ季節限定のティーセット。前半はミルクチョコレート、後半はホワイトチョコレートと、期間ごとに異なる味わいも楽しめる内容。春の午後にゆっくり立ち寄りたくなる。
庭園を望むラウンジで、宇治茶の香りに包まれる午後
ホテル椿山荘東京のロビーラウンジ「ル・ジャルダン」。大きな窓の向こうには庭園の緑が広がり、午後の光がゆっくりと席に落ちてくる。ティースタンドに並ぶのは、宇治茶を主役にしたアフタヌーンティー。
今年は、京都の老舗「辻利兵衛本店」とのコラボレーション。宇治茶の香りを引き立てる素材としてチョコレートを合わせ、抹茶やほうじ茶の色合いとともに、落ち着いたトーンのティータイムが広がる。
この企画は毎年続く人気シリーズで、今年で11年目。季節の庭園を眺めながら、日本のお茶文化をゆっくり味わって。
抹茶やほうじ茶にチョコレートを重ねたティースタンド
上段には、宇治茶とチョコレートを合わせたスイーツが中心。抹茶ムースに求肥と黒豆を忍ばせた1品は、やわらかな甘さのあとに抹茶の香りが広がる。
ほうじ茶のケーキには、ラズベリーの軽い酸味。濃厚な抹茶のテリーヌには柚子皮やグレープフルーツのコンポートを添え、味わいに軽さを。
中段には、プレーンと抹茶のスコーン。クロテッドクリームにチョコレートを合わせた特製クリームやあんこを添えて、好みのバランスで楽しんで。
下段には、鱧と真鯛のリエットのクロスティーニや、海老と空豆のサンドウィッチなどのセイボリー。宇治茶をアクセントに使った料理が、ティータイムにほどよい塩味を添えてくれる。
春の庭園散策と合わせて立ち寄りたいティータイム
4月から初夏にかけてのホテル椿山荘東京は、庭園の景色が少しずつ変わる季節。散策のあとにラウンジへ立ち寄り、ゆっくりお茶を楽しむ流れがちょうどいい。
落ち着いた空間でゆったりと過ごすことができるので、優雅にアフタヌーンティーを楽しみたい方にも。期間中にチョコレートの異なる味わいを比べてみて。
宇治茶とチョコレートの組み合わせは、甘さが重くなりすぎないところも魅力。
アミューズからはじまるコース仕立てのアフタヌーンティー
アフタヌーンティーのはじまりに、アミューズとして「新玉葱のポタージュ プティポワピュレ」を提供。
新玉葱のやさしい甘みに、グリンピースの風味が心地よいアクセントとなり、別添えの抹茶ソースで味わいの変化が楽しめるのもうれしい。
大人のご褒美にぴったりなイブニングハイティーも
アフタヌーンティーより少し遅い時間に、グラスシャンパンとともに楽しめる「イブニングハイティー 〜新緑〜」も登場。
三段のオードブルスタンドには、「鴨とオリーブ ポレンタフリットのピンチョス」をはじめ、「ずわい蟹と白アスパラガスのピュレ」や「フォアグラと鶏むね肉の苔玉」など、種類豊富なこだわりのセイボリーが勢揃い。メインには、ボリューム満点のシェフ特製ローストビーフが提供されるので、お腹も心もしっかりと満たされるはず。そして食後は、濃厚な「ほうじ茶のムース」で締めくくりを。
趣向を凝らしたコース仕立てのプランで、優雅な夜のティータイムを心ゆくまで。
イブニングハイティー 〜新緑〜
【開催日程】2026/4/13（月）〜6/30（火）※完全ご予約制（当日9:30まで）
【開催時間】18:00〜L.O.19:30
【料金】1名 8,500円／電話予約 1名 9,500円
※税込・サービス料（15％）別
【フード内容】
■上段
・鴨とオリーブ ポレンタフリットのピンチョス
・ずわい蟹と白アスパラガスのピュレ
・ビーフとフランボワーズ ヴィエルジュソース
■中段
・サーモンと紅心大根のタルティーヌ
・キッシュロレーヌ
・鮎のミルフィーユ ルッコラソース
■下段
・鱧と真鯛リエットのクロスティーニ
・パストラミ・海老・空豆のサンドウィッチ
・フォアグラと鶏むね肉の苔玉
・ほうじ茶のロワイヤル 筍と帆立
■シェフ特製ローストビーフ グレイビーソース・レフォール・ハーブソルト
■デザート
・ほうじ茶のムース
※仕入れ状況により、メニュー内容が変わる場合がございます。予めご了承ください
【ドリンク内容】
・グラスシャンパン
・コーヒーまたは紅茶
◆アフタヌーンティーの会場は？
庭園を一望するホテル椿山荘東京のラウンジで優雅なひとときを
ホテル椿山荘東京の3階にあるロビーラウンジ「ル・ジャルダン」は、都心にありながら緑豊かな借景を望む洗練された空間。日中はアフタヌーンティー、夜はイブニングハイティーを楽しみながら、優雅な時間を満喫できる。パートナーとのデートや、リッチな気分を味わいたい女子会にぜひ足を運んでみて。
イブニングハイティー 〜新緑〜
