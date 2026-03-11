浅草ビューホテルの春限定ビュッフェ！特製窯でグリルした肉料理や春いちごスイーツなど100種以上の品々
浅草ビューホテル26階「スカイグリルブッフェ 武藏」で、2026年3月1日（日）から4月30日（木）まで春限定の「スプリングブッフェ」を開催。富士の溶岩石を使う武藏窯グリルを中心に、和洋中の料理やいちごスイーツなど約100種が並ぶ充実の内容。春を感じる和惣菜を取り入れたメニューや、旬が続く春いちごのスイーツなどを提供。浅草の街を見渡す高層階で、季節の食材と出来たて料理をゆっくり味わうホテルビュッフェを楽しんで。
高層階ダイニングに広がる、春のビュッフェ時間
浅草ビューホテル26階にある「スカイグリルブッフェ 武藏」。エレベーターを降りると、窓いっぱいに浅草の街並み。昼はやわらかな光が入り、開放感を演出する。
ビュッフェ台には春らしい色とりどりの料理。ライブ感のあるグリル台には、焼き上がった料理が次々と並ぶ。料理を選びながら歩く時間も、このレストランの楽しみのひとつ。和洋中料理からサラダやフルーツ、デザートまで、約100種類の料理を好きなだけ楽しめる。
武藏窯グリルと、春を感じるいちごスイーツ
中央にあるのは武藏窯のグリル台。約400℃の高温で焼き上げる肉料理は、表面が香ばしく中はしっとり。牛ロースや国産豚ロース、ラム肉のグリルが並び、焼きたてを味わえる。
西洋料理のコーナーでは、ビーフシチューやムール貝の白ワイン蒸し。アジアン料理では、渡り蟹ラーメンや桜海老XO醤ビーフン。さまざまなジャンルの料理を少しずつ楽しめるのがこの店らしさ。
デザートには「苺ロールケーキ」や「苺ムース」が並び、3月20日（金祝）から4月5日（日）までの春休み期間には「苺のミニパフェ」も登場。軽い甘さで、食事のあとにも手が伸びやすい。
◆ビュッフェの会場は？
会場は浅草ビューホテル26階「スカイグリルブッフェ 武藏」。高層階のフロアいっぱいに広がるダイニング。窓際には浅草の街と東京スカイツリー方面の景色。
店内中央には武藏窯のグリル台。その周りを囲むようにビュッフェ台が配置され、料理の動きが見える構造。テーブル席はゆとりのある間隔で配置されている。窓の外には浅草の街並みが広がり、景色を一望しながら食事ができる。
