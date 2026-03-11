「中小企業は役職にしがみついて足掻く人が多い」無駄な消耗を避けて即退職　優秀な人が見切りをつける“ヤバい会社”

会社のヤバい体質や上層部の本性に気づいてしまったら、さっさと見切りをつけるのが正解だろう。

東京都の50代男性（自動車整備／年収500万円）は、入社したその年に「出来る社員が2人辞めました」と当時の状況を明かす。人が減ったことでポストが空いたと喜ぶ若手もいたようだが、男性の視点は極めて現実的だった。（文：篠原みつき）

「チャンスと考える下っ端や新入社員は本質が分かってない」

「こういう時にチャンスと考える下っ端や新入社員は本質が分かってない。まずは社内にいるガン、上司を何とか排除しないと変わりません」

優秀な人間からさっさと辞めていく職場は、根本的な原因が上層部にあることが多いという見立てだ。男性は中小企業のリアルな実態について、

「中小企業では役職にしがみついて足掻く人が多いので、だったら自分からすぐに辞めた方が良いと逃げました」

と、無駄な消耗を避けて早々に退職した経緯を明かした。

別の職場で働く東京都の50代男性（技能工／年収400万円）も、上層部の実態を知って見切りをつけたことがある。勤務先の工場では建前上、「今の時代ハラスメント相談、対策に力を入れております！」と謳っていたという。

経営陣が「ハラスメントの塊」で報復も

しかし、実態はまるで違ったようだ。

「結局経営陣がハラスメントの塊である為、相談すると内容が耳に入る訳で内容次第で報復があり、我慢できなくなった社員は辞めるしかない」

相談窓口が機能していないどころか、ただの地雷になっている。さらにトップの資質にも問題があるようで、

「社長自体も優柔不断で、発言がゴロゴロ変わる為、社員が振り回されている所」

と、呆れた様子で書いている。

※キャリコネニュースでは「『あ、この会社で頑張るのやめよう』と悟った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/VW8BZHQF