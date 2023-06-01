タレントの安西ひろこ（47）が、SNSで話題となっている驚異の美脚ショットを公開。47歳を迎える現在も衰えないその美貌とスタイルに、共演者らが大いに盛り上がった。

【映像】話題となったミニスカ美脚ショット

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。3月10日に配信された回には、90年代にカリスマ的な人気を誇った安齋ひろ子がゲストとして登場した。

番組内で安西のインスタグラムに投稿された、ミニスカートから伸びる美しい足の写真が映し出されると、レギュラー陣は釘付けになった。屋敷が「あら！ あらら！」と声を上げれば、森田も「安西先生、スカートの中が見たいです！」と冗談を飛ばすなど、その若々しいビジュアルに興奮を隠せない様子であった。

これに対し安西は、「50枚くらい撮った中の奇跡の1枚なんです」と謙虚に説明。しかし、その美しさは単なる偶然ではなく、徹底した準備の賜物であったことも明かされた。安西は「実は私、『愛のハイエナ』に出るために、めちゃめちゃ減量してきたんです」と告白し、この日の収録のためにストイックな体型維持に励んできたことを打ち明けた。また、番組では 20年ぶりの平成ギャルメイク姿も披露していた。