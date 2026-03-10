「こういう表情もされるんですね」有村架純、オフショットに反響！ 「大人の女性になったなぁ〜」
俳優・有村架純さんのスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントは3月9日、投稿を更新。有村さんのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「こういう表情もされるんですね」
ファンからは「こういう表情もされるんですね」「大人の女性になったなぁ〜」「癒しオーラ全開」「美人すぎんな」「自然な美しさがめっちゃすごい！」「見惚れちゃう」などの声が寄せられました。
「美人すぎんな」「見惚れちゃう」同アカウントは「いつかの架純氏」とつづり、1枚の写真を投稿。有村さんのソロショットですが、顔をうつむけアンニュイな表情をしています。無造作気味にまとめられたヘアスタイルも相まって色気が感じられますね。スタッフ撮影ならではの貴重な姿を収めた1枚です。
「これは反則レベルの可愛さ」同アカウントは、雑誌撮影中の有村さんの様子を公開した、6日の投稿でも話題に。自然にキュートな表情を作る有村さんに、ファンからは「これは反則レベルの可愛さ」「透明感がすごいです！」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)